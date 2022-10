SAUTER Deutschland erhält ESG-Zertifizierung mit „Silver Medal“ im EcoVadis Nachhaltigkeitsrating

In nur zwei Jahren ist es SAUTER Deutschland gelungen, mit vier Gesellschaften an 74 Standorten die Kriterien einer ESG-Zertifizierung durch EcoVadis zu erfüllen. Eine Silbermedaille im Nachhaltigkeitsrating bescheinigt herausragende Leistungen.