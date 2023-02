Münchner Quartier „Macherei München“ eröffnet

Bereits während der Bauphase der Macherei München übernahm SAUTER FM im Herbst 2020 das technische und kaufmännische Property Management. Im Februar 2021 fand die Übernahme der Property Services für das erste Gebäude statt und seit Februar 2022 verwaltet SAUTER FM alle sechs Einheiten der Macherei. Dabei werden die Betriebsabläufe für einen reibungslosen Übergang von der Errichtungs- in die Betriebsphase optimiert. „Als modernes Business-Quartier eröffnet die Macherei München vielfältige und komplementäre Nutzungsmöglichkeiten“, so Cornelia Schröppel, Property Managerin SAUTER FM. „Dieses flexible Konzept erfordert auch von uns neue Ansätze für das Property Management.“Für den rund 74.000 m2 großen Gebäudekomplex lieferte Sauter-Cumulus die Gebäudeleittechnik mit insgesamt mehr als 16.000 Datenpunkten. 12.199 Datenpunkte fallen dabei auf den Bereich der Raumautomation; hinzu kamen 4.030 Datenpunkte für Heizung, Kälte, Lüftung und Sanitär. Ein wichtiger Maßstab für die Auslegung waren die Energie- und Wärmeeffizienz der Gebäude.Inzwischen ist der Großteil der Mieter in die Macherei München eingezogen und belebt das vielseitig angelegte Quartier.Weitere Informationen unter www.die-macherei-muenchen.de www.accumulata.de und www.sauter-fm.com