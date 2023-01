Flughafen Frankfurt setzt Zusammenarbeit mit SAUTER Deutschland in neuen Projekten fort

Seit 2002 konnte SAUTER Deutschland in zahlreichen Projekten einen Beitrag zu Neubau- und Sanierungsprojekten am Flughafen Frankfurt leisten. Zwei neue Aufträge führen die erfolgreiche Zusammenarbeit in die Zukunft.

Mit täglich 1.100 bis 1.400 Starts und Landungen und in der Spitze bis zu 240.000 Fluggästen pro Tag ist der Flughafen Frankfurt am Main Deutschlands größter Verkehrsflughafen. Am heutigen Standort 1936 eröffnet, hat sich das von der Fraport AG betriebene viertgrößte Luftverkehrsdrehkreuz Europas über die Jahrzehnte immer wieder veränderten Anforderungen und technischen Voraussetzungen angepasst. Von 1936 bis heute ist das Flughafengelände von ursprünglich rund 300 ha auf inzwischen mehr als 2.000 ha angewachsen.



Im Jahr 2002 konnte SAUTER Deutschland den Betreiber erstmals im Rahmen der Installation eines Gebäudeautomationssystems überzeugen. Es folgten über die Jahre insgesamt mehr als 160 erfolgreich umgesetzte Projekte, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 32 Mio. Euro. SAUTER war seither an Sanierungs- und Neubauprojekten an beiden bestehenden Terminals des Flughafens beteiligt, wie auch am Neubau von Service- und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus ist SAUTER im Rahmen von Wartungsverträgen für Teile des reibungslosen Ablaufs des Flughafenbetriebs mitverantwortlich.



Als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas entsteht seit Oktober 2015 auf einer Fläche von knapp 66.000 m² das neue Terminal 3 am Frankfurt Airport. Der Neubau schafft zunächst Platz für 19 Mio. Fluggäste. Im Vollausbau kann die Kapazität auf 25 Millionen erweitert werden. Aufgrund der positiven Erfahrung in den vorausgegangenen Projekten erhielt SAUTER Deutschland bereits im Jahr 2021 den Auftrag für umfangreiche Maßnahmen der Ausstattung von Teilen des Neubaus mit Komponenten der Gebäudeautomation. Der erste Vertrag beinhaltet die Erfassung von Elektromeldungen für Überspannungsschutzeinrichtungen, Unterverteilungen (Fehlerstromschutz-schalter, Überspannungsschutzeinrichtungen und Messgeräte), USV-Systeme, Tore und Türen über ein BACnet-System und die Weiterleitung an eine übergeordnete Stelle über das IUK-Netz. Die ebenfalls von SAUTER realisierte Lampensteuerung umfasst alle Leuchten im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich, die über einen DALI-Baustein verfügen. Über die so ermöglichte Lichtsteuerung sollen die Leuchten in vorgegebene Lichtszenarien inklusive Störfallbeschreibungen eingebunden werden. Außerdem realisiert SAUTER Schaltungen im Bereich des AV- und SV-Versorgungsnetzes über das BACnet-System.



Mit einem weiteren Auftrag im Jahr 2022 erweitert der Auftraggeber die beschriebenen Leistungen auf weitere Teile des Neubaus, wie den Pier H mit dem Vorfeldtower und den Pier J. Auch hier realisiert SAUTER im genannten Umfang Systeme zur Signalerfassung, Elektromeldung und Steuerung. Die Fertigstellung aller vertraglich vereinbarten Leistungen ist bis 2025 vorgesehen.



„Einen Kunden und ein Gesamtprojekt über so viele Jahre zu begleiten, ist immer etwas Besonderes“, weiß Werner Ottilinger, Geschäftsführer von SAUTER Deutschland. „An einem europaweit einzigartigen Projekt wie dem Frankfurter Flughafen können wir einmal mehr unsere umfassende Lösungskompetenz im Gebäudemanagement und in der Raumautomation demonstrieren.“