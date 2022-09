Drei Jahre Property Management im Großmarkt Leipzig - SAUTER FM überzeugt auch unter erschwerten Bedingungen

Die letzten Jahre waren für den Lebensmittelgroßhandel eine Herausforderung. Mit professionellem Property und Facility Management begleitet SAUTER FM den Großmarkt Leipzig durch die Krise. Nach drei Jahren ziehen die Beteiligten eine positive Bilanz.

Bisher galt der Lebensmittelgroßhandel als weitgehend resistent gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Zwischen 2015 und 2019 konnte die Branche ihre Umsätze kontinuierlich steigern. Bereits im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat sich dieses Bild jedoch deutlich verändert. Mit dem erstmals im Frühjahr 2020 verordneten Lockdown brachen in Gestalt von Hotellerie und Gastronomie die wichtigsten Kunden des Lebensmittelgroßhandels weg. Betroffen waren dabei vor allen Dingen Klein- und Kleinstunternehmer, die die Branche dominieren. Mit ihnen traf die Krise auch die Großmärkte als zentralen Handelsplatz für lokale und regionale Anbieter.



1995 am aktuellen Standort eröffnet, ist der Großmarkt Leipzig heute einer der wichtigsten Handelsplätze für Lebensmittel in Mitteldeutschland. Wenige Monate bevor die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die in Leipzig vertretenen Händler trafen, wurde die Verantwortung für das Property Management sowie das Facility Management vom Betreiber des Großmarktes, dem Immobilieninvestor Arrow Capital Partners, an den Dienstleister SAUTER FM übertragen.



Nach drei Jahren ziehen beide Parteien nun ein erstes Resümee der Zusammenarbeit unter besonderen Bedingungen.



„Wenn wir heute auf die vergangenen drei Jahre zurückblicken, können wir feststellen, dass die Zusammenarbeit mit SAUTER FM einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, den Großmarkt Leipzig erfolgreich durch die Pandemie zu führen“, erklärt Danilo Hunker, Head of Germany bei Arrow Capital Partners. „Tatsächlich ist es durch das prozessorientierte Management von SAUTER sogar gelungen, den Vermietungsstand im Großmarkt deutlich zu verbessern.“



Im Rahmen des im August 2019 geschlossenen Dienstleistungsvertrags übernimmt SAUTER FM das Property Management für alle Objekte des Großmarkts. Auf einer Fläche von rund 70.000 m² umfasst dies sowohl die eigentliche Großmarkthalle als auch einen Lageranbau, eine separate Lagerhalle, vier Bürogebäude und die zugehörigen Außenanlagen. SAUTER FM verantwortet damit alle wesentlichen Aufgaben des Managements der Mietverhältnisse und fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Parteien, von Mietern und Eigentümern, über Versorger und externe Dienstleister, bis hin zu den zuständigen Verwaltungsstellen und Behörden.



„Eine der wichtigsten Aufgaben ist dabei, jederzeit als Ansprechpartner vor Ort erreichbar zu sein, als zentrale Anlaufstelle den Überblick zu wahren und den Kontakt zu allen Parteien zu halten“, weiß Ines Hoffmeier, Leiterin Property Management bei SAUTER FM. „Nicht zuletzt deshalb haben wir uns frühzeitig entschieden, den Sitz unserer Leipziger Niederlassung auf das Gelände des Großmarkts zu verlegen.“



Die zusätzliche Verantwortung im Bereich des Facility Managements umfasst darüber hinaus eine Vielzahl wiederkehrender Aufgaben, deren Ziel es ist, einen reibungslosen Betrieb des Großmarktes und aller angeschlossenen Einrichtungen zu gewährleisten. Zur technischen und allgemeinen Betriebsführung zählen dabei Aufgaben wie Instandhaltung und Unterhaltsreinigung bis hin zur Pflege der vorhandenen Außenanlagen. SAUTER FM erbringt einen Teil dieser Leistungen, wie zum Beispiel die regelmäßige Wartung der Lüftungsanlagen, die Grünflächenpflege sowie die Rufbereitschaft bei Betriebsstörungen in Eigenleistung. Für weitere Aufgaben, wie zum Beispiel die Wartung und Instandhaltung technischer Einrichtungen wie Brandschutzeinrichtungen, Heizung- und Sanitäranlagen, Sicherheits- Beleuchtungs- und Zugangstechnik hat SAUTER FM geeignete Wartungsverträge mit zuverlässigen Subunternehmen geschlossen.



Bei der Umsetzung der vielfältigen Aufgaben setzt SAUTER FM auf prozessorientierte Arbeitsweise mit ISO-zertifizierten Managementsystemen. Mit dieser Herangehensweise an komplexe Aufgabenstellungen ist es SAUTER FM in drei Jahren selbst unter erschwerten Bedingungen gelungen, die Attraktivität des Großmarktes kontinuierlich zu verbessern und den Vermietungsstand zu steigern.



„Ein Großmarkt ist im Bereich des Property Managements eine besondere Herausforderung, die in den täglichen Aufgabenstellungen mit wenigen anderen Objekten vergleichbar ist“, erklärt Hoffmeier. „Gerade deshalb sind wir besonders stolz, der Zielsetzung unseres Auftraggebers gerecht zu werden und durch zufriedene Mieter den Objektwert in den letzten drei Jahren gesteigert zu haben.“



Nachdem SAUTER FM mit dem Großmarkt Leipzig die Erwartungen erfüllen konnte, wurden inzwischen Vereinbarungen über die Betreuung von 18 weiteren Immobilien von Arrow Capital Partners getroffen.



„Wir haben mittlerweile in unterschiedlichen Projekten sehr erfolgreich mit SAUTER FM zusammengearbeitet“, betont Hunker. „Nach drei Jahren am Großmarkt Leipzig sind wir überzeugt, auch für zukünftige Projekte den richtigen Partner an unserer Seite zu haben.“