BACnet Zertifizierung für VAV Kompaktregler

Im Bereich der Gebäude- und Raumautomation führt inzwischen kein Weg am BACnet-Standard vorbei. Es hat sich als wichtigstes Kommunikationsprotokoll in der Branche durchgesetzt. Dabei definiert es Regeln für den Datenaustausch zwischen einzelnen HLK- und Gebäudeautomationsgeräten. Das Zertifizierungsprogramm der BACnet Testing Laboratories (BTL) verleiht dem Produkt ein Konformitätszertifikat und es wird in die BTL-Liste aufgenommen. Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität des dokumentierten Funktionsumfangs mit der Norm und ist mit dem BTL-Logo versehen.Nun hat auch der VAV Kompaktregler von SAUTER ein solches Zertifikat erhalten. Der Kompaktregler steuert den bedarfsgerechten Volumenstrom zur Optimierung des Energieverbrauchs in Lüftungsanlagen. Er verfügt über spezielle Funktionen zur schnellen und stabilen Regelung von kritischen Anwendungen in Laborumgebungen, aber eignet sich auch in kommerziellen Anwendungen und regelt die bedarfsgerechte Klimatisierung. Zu den wichtigsten Vorzügen zählen die Druckregelung in Zu- und Abluft-Kanalsträngen zur geräuscharmen und energieoptimierten Luftverteilung, die statische Differenzdruckmessung und ein Integrierter, zweiter Regelkreis.Der mikroprozessorgesteuerte Regler ermöglicht eine variable und individuelle Regelung der Luftmenge in Abhängigkeit von ihrem Sollwert. Alle erforderlichen Informationen können über ein BACnet MS/TP-Netzwerk überwacht werden. Die Konfiguration der Anwendung sowie die Regelung von Volumenstrom-, Raumdruck- Laborabzugs- und Kanaldruckregelung erfolgt über die spezielle Software CASE VAV.Alle BTL-zertifizierten Produkte von SAUTER sind offiziell auf der folgenden Website registriert: https://bacnetinternational.net/btl