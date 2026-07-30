Wandern im Sauerland: Was sind die 5 beliebtesten Routen rund um Willingen?

Über 300 Kilometer Wanderwege, abwechslungsreiche Landschaften und Touren für jedes Niveau: Willingen im Sauerland bietet ideale Voraussetzungen für einen Wanderurlaub – vom entspannten Familienweg bis zum anspruchsvollen Fernwanderweg.



Wandern in Willingen: Touren für jedes Niveau



Wer im Sauerland wandern möchte, findet in Willingen abwechslungsreiche Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Ansprüche. Mehr als 300 Kilometer markierte Wanderwege führen durch Wälder, über weitläufige Bergwiesen, entlang der Diemel und hinauf in die Hochheide am Ettelsberg. Von kurzen Familienrunden bis zu anspruchsvollen Fernwanderwegen ist vieles dabei.



Willingen liegt im Upland, dem hessischen Teil des Sauerlands, und gehört gemeinsam mit zehn weiteren Kommunen zu den Sauerland-Wanderdörfern, der ersten vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Auch das Sauerland Stern Hotel ist auf Wandergäste eingestellt und trägt als Qualitätsbetrieb des Rothaarsteigvereins sowie mit der Zertifizierung Wanderbares Deutschland zwei Auszeichnungen für sein Wanderangebot.



Doch welche Wanderwege rund um Willingen eignen sich für Familien, welche für eine Halbtagestour und welche für erfahrene Wanderer?



Für Familien: der Milch-Erlebnispfad Usseln



Wer mit Kindern wandern möchte, sucht meist eine Strecke, die nicht zu lang ist, wenig Steigung bietet und unterwegs für Abwechslung sorgt. Eine passende Möglichkeit ist der Milch-Erlebnispfad in Usseln.



Auf rund sechs Kilometern geht es zur Upländer Bauernmolkerei. Unterwegs warten verschiedene Erlebnisstationen wie ein Kuhglockenspiel, eine Käsewand und ein Kuhfladentrampolin. Der Weg ist kinderwagentauglich und vermittelt ganz nebenbei Wissenswertes darüber, wie aus Milch Käse und Butter entstehen.



Die leichte Familienrunde lässt sich außerdem gut mit einer Einkehr in der Upländer Bauernmolkerei verbinden.



Für eine Halbtagestour: Paradies und Weltcupschanze



Wer etwas mehr Strecke machen möchte, findet mit der Qualitätstour „Paradies und Weltcupschanze“ eine abwechslungsreiche Rundwanderung.



Die rund 10,5 Kilometer lange Strecke startet am Besucherzentrum und führt zunächst durch das Strycktal zum Fuß der Mühlenkopfschanze. Von dort geht es weiter durch einen seltenen Schluchtwald zum Waldstück „Paradies“. Auf dem Rückweg begleitet ein Waldlehrpfad die Wanderer mit verschiedenen Stationen zur Natur der Region.



Mit einer Gehzeit von etwa drei Stunden ist die mittelschwere Tour gut an einem halben Tag zu schaffen und eignet sich je nach Kondition auch für Familien mit älteren Kindern.



Für ambitionierte Wanderer: der Uplandsteig



Wer eine längere Herausforderung sucht, kann Willingen auf dem 66 Kilometer langen Uplandsteig umrunden. Der zertifizierte Qualitätsweg lässt sich in vier Etappen aufteilen und führt über die Hochheide am Ettelsberg, durch Wälder und vorbei an mehr als 40 Aussichtspunkten.



Mit rund 1.500 Höhenmetern ist der Uplandsteig allerdings kein Spaziergang. Kondition, festes Schuhwerk und eine gute Tourenplanung gehören hier dazu. Dafür belohnt der Weg mit abwechslungsreichen Landschaften und zahlreichen Ausblicken über das Upland.



Unser Tipp: Mit vollem Handyakku oder einer Kamera starten – entlang des Weges gibt es viele Motive, die man gerne festhalten möchte.



Für Fernwanderer: der Rothaarsteig



Auch der Rothaarsteig führt an Willingen vorbei. Der 154 Kilometer lange Premiumweg verbindet Brilon im Sauerland mit Dillenburg und zählt zu den bekanntesten Fernwanderwegen Deutschlands. Je nach Kondition lässt sich die Strecke in sechs, acht oder zwölf Etappen wandern.



Für Wanderer, die nicht den gesamten Rothaarsteig in Angriff nehmen möchten, bieten sich einzelne Etappen an. So lässt sich das Wandererlebnis mit einem Aufenthalt in Willingen verbinden.



Als Qualitätsbetrieb des Rothaarsteigvereins ist das Sauerland Stern Hotel auf die Bedürfnisse von Wanderern eingestellt und eignet sich als Ausgangspunkt für einzelne Etappen.



Naturerlebnis rund um Willingen: Bruchhauser Steine und Urwaldsteig



Wer bei einer Wanderung besondere Naturerlebnisse sucht, sollte auch die Umgebung von Willingen erkunden.



Die Bruchhauser Steine am Istenberg gehören mit ihren vier mächtigen Porphyrfelsen zu den besonderen Natur- und Kulturdenkmälern der Region. Der Aufstieg zum Feldstein erfordert Trittsicherheit, oben wartet dafür ein weiter Blick über das Sauerland. Eine Gipfelrunde von etwa 14 Kilometern ist besonders für geübte Wanderer und Familien mit älteren Kindern interessant. Für den Besuch des Geländes wird Eintritt erhoben.



Etwas weiter entfernt liegt der Urwaldsteig Edersee. Der 66 Kilometer lange Fernwanderweg führt durch den Nationalpark Kellerwald-Edersee und vorbei an alten Rotbuchenwäldern, schmalen Pfaden und Aussichtspunkten über den Edersee. Wer seinen Wanderurlaub in Willingen verbringt, kann die Tour als Tagesausflug in die weitere Region einplanen.



Was gehört beim Wandern in Willingen in den Rucksack?



Auch im Mittelgebirge kommen bei einer Tagestour schnell einige Höhenmeter zusammen. Gleichzeitig kann sich das Wetter auf den offenen Höhenlagen deutlich schneller verändern als im Tal. Eine gute Ausrüstung gehört deshalb auch bei kürzeren Wanderungen dazu.



Feste Wanderschuhe mit gutem Profil, wetterfeste Kleidung im Zwiebelprinzip und eine Regenjacke gehören zur Grundausstattung. Außerdem sollten ausreichend Wasser, ein kleiner Snack, Sonnenschutz und ein geladenes Handy oder GPS-Gerät im Rucksack sein. Für längere Anstiege können Wanderstöcke hilfreich sein.



Im Sauerland Stern Hotel erhalten Wanderer am Info-Desk neben der Rezeption Informationen zur Region, einen Wetter-Check und passendes Kartenmaterial. Wanderstöcke können bei Bedarf ausgeliehen werden. Für nasse Kleidung und Schuhe steht nach der Tour ein Trockenraum zur Verfügung.



Auch beim Thema Trinkwasser setzt das Hotel auf eine einfache Lösung: Als Refill-Station kann die eigene Trinkflasche kostenlos mit Leitungswasser aufgefüllt werden.



Warum das Sauerland Stern Hotel ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ist



Viele Wanderwege beginnen direkt in der Umgebung des Hotels. Vom Sauerland Stern Hotel führen Wege unter anderem ins Strycktal, hinauf zum Ettelsberg und in die Hochheide.



Nach der Wanderung ist der Weg zur Erholung kurz: Im hauseigenen Wellnessbereich warten Schwimmbad, Saunen und Ruheliegen. Zusätzlich befindet sich das Lagunen-Erlebnisbad mit Natur-Solewasser direkt neben dem Hotel.



Auch kulinarisch lässt sich ein Wandertag entspannt ausklingen. Je nach Auslastung stehen verschiedene Restaurants mit unterschiedlichen gastronomischen Angeboten zur Verfügung – von Sauerländer Spezialitäten bis zur italienischen Küche.



Mit der Sauerland Card, die bei jeder Übernachtung inklusive ist, profitieren Gäste außerdem von Vergünstigungen bei zahlreichen Freizeitzielen der Region. Auch der öffentliche Nahverkehr kann mit der Sauerland Card kostenlos genutzt werden. So lassen sich Wanderungen flexibel planen, ohne dass Start- und Zielpunkt immer identisch sein müssen.



Passende Wanderangebote und Pauschalen verbinden Übernachtung, Frühstück und Tipps für die Tourenplanung und machen das Sauerland Stern Hotel zu einem praktischen Ausgangspunkt für einen Wanderurlaub in Willingen.



Wandern in Willingen: Für jeden Anspruch die passende Tour



Ob kurze Familienrunde, abwechslungsreiche Halbtagestour, anspruchsvoller Qualitätsweg oder mehrtägige Fernwanderung – rund um Willingen gibt es viele Möglichkeiten, das Sauerland zu Fuß zu entdecken.



Dabei ist es gerade die Mischung aus bewaldeten Höhen, offenen Bergwiesen, Hochheide, Aussichtspunkten und abwechslungsreichen Wanderwegen, die die Region für unterschiedliche Wanderer interessant macht. Wer nach der Tour gerne die Wanderschuhe gegen Badesachen tauscht, findet im Sauerland Stern Hotel die passende Kombination aus Aktivurlaub und Erholung.

(lifePR) (