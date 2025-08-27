Satellite Office gewinnt mit der Villa Sander den ICONIC AWARD 2025

Ein Juwel im Bankenviertel – Historie trifft moderne Arbeitswelten
Die denkmalgeschützte Villa Sander an der Mainzer Landstraße 10, einst Gästehaus des Deutsche-Bank-Vorstands, wurde mit großem Respekt vor ihrer Geschichte revitalisiert und durch Satellite Office in eine Oase konzentrierten Arbeitens verwandelt. Unter dem Leitgedanken „Historische Pracht neu belebt durch pureSilent®“ vereint das Gebäude originale Bausubstanz mit modernster Technik, edlen Materialien und einem multisensorischen Designansatz.
- pureSilent® Design (prämiert bereits 2021 mit dem ICONIC AWARD für bestes Office Design) schafft akustische Ruhe und fördert Deep Work.
- Hochwertige Materialien wie Echtholz (pureWorX®), Marmor und edle Stoffe unterstreichen die Eleganz des historischen Ambientes.
- Ergonomische Funktionalität mit höhenverstellbaren Tischen, Silent Cubes und Digital Rooms eröffnet flexible Arbeitswelten – von Einzelbüro bis High-End-Konferenzraum.
- Nachhaltigkeit zeigt sich in der Bewahrung „grauer Energie“, langlebigen Möbeln und einem effizienten Energie- und Mobilitätskonzept.
Bedeutung des Awards
Die ICONIC AWARDS, verliehen vom renommierten German Design Council, gehören zu den wichtigsten Architektur- und Designpreisen im internationalen Umfeld. Sie zeichnen visionäre Projekte aus, die Maßstäbe in Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit setzen. Dass sich Satellite Office mit der Villa Sander gegen internationale Konkurrenz durchsetzen konnte, bestätigt den hohen Anspruch und die Designexzellenz des Unternehmens.
Kontinuität preisgekrönter Innovation
Mit dem neuerlichen Gewinn knüpft Satellite Office an eine Reihe bedeutender Auszeichnungen an – darunter der ICONIC AWARD 2021 für das pureSilent® Konzept, das seither alle Standorte prägt. Auch weitere Awards für Nachhaltigkeit, Design und Servicequalität dokumentieren die kontinuierliche Innovationskraft des Unternehmens (Übersicht Awards).
Zitat von Satellite Office (Vorschlagstext)
„Mit der Villa Sander ist es uns gelungen, ein historisches Frankfurter Juwel für eine neue Ära des Arbeitens zu führen. Der ICONIC AWARD 2025 bestätigt unsere Vision, Orte zu schaffen, die Geschichte, Architektur und moderne Arbeitswelten in Einklang bringen“, sagt Anita Gödiker, CEO und Eigentümer. „Wir sind stolz, dieses Statement Piece in unser Portfolio aufzunehmen und es als Leuchtturmprojekt in die Zukunft zu führen.“