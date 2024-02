SATELLITE OFFICE eröffnet neuen Standort Villa Sander in Frankfurt

SATELLITE OFFICE, exklusiver Anbieter von State-of-the-Art-Workspaces in Deutschland und der Schweiz, kündigt die Eröffnung eines zweiten Standorts in Frankfurt am Main an. In der Mainzer Landstraße 10, im Schatten der Deutsche-Bank-Türme, wird die denkmalgeschützte "Villa Sander" ab Ende 2024 den Business-Kunden von SATELLITE OFFICE ein neues Zuhause bieten.Die "Villa Sander", ein Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert, der einst als Bankhaus und Gästehaus der Deutschen Bank diente, wurde von SATELLITE OFFICE akquiriert und wird gemeinsam mit der Vermieterin Dr. Bscher Immobilienverwaltung aufwendig saniert und modernisiert. Auf knapp 2.000 Quadratmetern in fünf Stockwerken entstehen moderne Büros, Co-Working-Spaces, Konferenzräume, eine Kaminlounge, ein Think Tank und Tagesbüros.SATELLITE OFFICE steht für exklusive Standorte in bester Lage und State-of-the-Art-Ausstattung. In der "Villa Sander" werden den Kunden 42 Büros in verschiedenen Größen, zwei Co-Working-Spaces, drei Konferenzräume, eine Kaminlounge, ein Think Tank und Tagesbüros zur Verfügung stehen. Ob Private Büros, Firmenadresse, Virtual Office, Coworking Spaces, Tages- oder Langzeitmiete oder Konferenzräume – SATELLITE OFFICE bietet alles, um den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Der neue Standort in der "Villa Sander" ergänzt den bestehenden Standort am Opernplatz 14 ideal. Mitten im Bankenviertel der Mainmetropole entsteht ein Financial Hub, der den Kunden von SATELLITE OFFICE die Möglichkeit bietet, in einem inspirierenden und gleichzeitig professionellen Umfeld zu arbeiten.SATELLITE OFFICE ist mehr als nur ein Anbieter von Büroflächen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein komplettes Service-Konzept, das von der individuellen Beratung über die Ausstattung der Büros bis hin zur Organisation von Events und Meetings reicht. SATELLITE OFFICE versteht sich als Partner seiner Kunden und unterstützt sie dabei, ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SATELLITE OFFICE: https://www.satelliteoffice.de/ SATELLITE OFFICE ist exklusiver Anbieter von State-of-the-Art-Workspaces in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden flexible und individuell gestaltbare Büroflächen in exklusiven Lagen, gepaart mit einem umfassenden Service-Konzept. SATELLITE OFFICE steht für modernes Arbeiten in inspirierender Umgebung.