Im Allgäu bei Kempten - 3tägiges Seminar "Mehr freie Zeit mit den Liebsten, für Fitness, Weiterbildung und dennoch Karriere mit Erfolg"

Unbewußte Werte kennenlernen und verstehen, was treibt uns wirklich an.

In Bezug auf eigene Werte, Vision, Ziele und lernen das Gewusst wie: Im richtigen Tun konstant bleiben. Mit Erfolgsgarantie!

Die negativsten und behindertsten Glaubenssatz in einen positiven Antrieb verwandeln.

Das Gesetz der Resonanz - die richtigen Menschen, Partner und Kunden bekommen

Wirkung der Lebensgesetze

Die Fähigkeit des Unterbewusstseins für einen geglückten Erfolg nutzbar zu machen

Lernen zu Meditieren

Auf die innere Stimme achten und diese in den Lebensalltag integrieren

Selbstakzeptanz aufbauen, ein starkes Selbstwertgefühl - für ein befreites und glückliches Leben

Persönlichkeitsentwicklung

lösungsorientiertes konstruktive Lösungsfindung

Erarbeitung von Vision, Sinn und Werten

Erarbeitung von Zielen und Begleitung bis zur Umsetzung

Zeit führen im digitalen Zeitalter

Mit Strategie den Umsatz steigern - finanzielle Freiheit erreichen

Meditation

Chancen und Möglichkeiten im Alltag erkennen und diese sofort nutzen

Frieden, Ruhe, Kraft finden und eine innere Freude beim Tun entwickeln

Zeit ist das kostbarste Gut überhaupt und viel mehr wert als Gold. Ist diese erst einmal vergangen, kann sie nie mehr ersetzt werden. Betrachten wir das Leben wie eine Reise, und wir wissen ganz genau wohin wir wollen, ist es recht wahrscheinlich, dass wir dort auch ankommen. Es ist so einfach, die Macht einer zielgerichteten Absicht für sich und sein Leben nutzbar zu machen.Mit diesem Seminar "Mehr freie Zeit mit den Liebsten, für Fitness, Weiterbildung und dennoch Karriere mit Erfolg!"Als Methoden haben sich im Training und im Coaching moderne Tools aus dem Gehirnforschungsbereich, Neues Denken, Personal und Business Coaching, in Kombination mit altem Körperwissen aus verschiedenen Kulturen der Welt bewährt.den Chancen-Planer von Bodo Schäfer im Wert von € 49,-- beim Seminar. Dieser Chancen-Planer ist mehr als ein Kalender und Zeitmanagement-System. Er verbindet: Lebensvisionen, Erfolgs-Journal, Traumalbum, Wochen- und Tagesplan, Jahresplanung aller 5 Lebensbereiche, Werte, Glaubenssätze und Lehren aus der Vergangenheit in einem sinnvollen System. Der Stein zu "Weniger Arbeiten und Dennoch mehr Erreichen!" kommt ins Rollen und wird nicht mehr aufhaltbar sein.Der messbare Nutzen mit überaus großer Wirkung aus diesem Seminar: Wie gewinne ich 2 Stunden pro Tag an Zeit? Mit Garantie!Wer sich hauptsächlich nach der Uhr richtet, verliert leicht seine wichtigsten Ziele aus den Augen. Nur mit dem Kompass unseres Lebens verwirklichen wir unsere Träume. Was sind Ihre Träume? Gehen wir an die Verwirklichung!Ramona Kramp, Unternehmensberatung mit System, seit 2004 Unternehmerin im Allgäu, Coaching.Seminare.Beratung "Neue Wege gehen und im TUN bleiben!"In der Hub 5, D-87509 Immenstadt am Alpsee im AllgäuTelefon +49 (0) 8323 9696603Business Portal Xing: https://www.xing.com/profile/Ramona_Kramp