Strahlkraft für den Blick Santaverde erweitert die age protect Linie um das neue radiant eye serum

Wirkung:
Feine Linien? Schwellungen? Mangelnde Spannkraft? Das radiant eye serum begegnet gleich mehreren Zeichen der Hautalterung auf einmal:
- Parakresseextrakt wirkt als natürliche, pflanzliche Alternative zu Botox für glattere Konturen
- Hyaluron polstert intensiv auf und versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit
- Ectoin schützt die empfindliche Augenpartie vor Umwelteinflüssen und sorgt für einen sichtbar erholten, strahlenden Blick
Morgens und abends nach dem Reinigen und Tonisieren sanft um die Augenpartie auftragen. Die angenehm leichte Textur zieht schnell ein und macht das Serum zur idealen Basis unter dem Augen Make-up, ohne zu fetten oder zu beschweren.
Auf einen Blick:
• reduziert Linien
• vitalisiert und lässt die Augenpartie strahlen
• erfrischend leichte, schnell einziehende Textur
• ideal für die tägliche Pflege-Routine
Ab dem 15.September 2025 im Handel und auf www.santaverde.de erhältlich.
10ml. 44,90 €
Mit dem neuen radiant eye serum wird aus einem Pflegemoment, ein sichtbares Ergebnis und aus einem Blick ein Strahlen.