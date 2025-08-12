Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032235

Santaverde GmbH Borsteler Bogen 27B 22453 Hamburg, Deutschland http://www.santaverde.de
Ansprechpartner:in Herr Anthony Merßing
Logo der Firma Santaverde GmbH

Erfrischung & Pflege für Haut & Sinne

After-Sun Pflege mit purem Aloe Vera Saft: Das Gel pur beruhigt, kühlt und regeneriert sonnengestresste Haut – ideal bei Sonnenbrand, für empfindliche Haut und die natürliche Sommerpflege.

(lifePR) (Hamburg, )
Wenn die Temperaturen steigen, sehnt sich die Haut nach wohltuender Pflege und intensiver Feuchtigkeit. Das aloe vera gel pur von Santaverde ist ein echter Klassiker zur Beruhigung und Regeneration der Haut jetzt auch erhältlich in einer Variante mit sommerlichem Duft. Für alle, die sich neben bewährter Wirkung auch eine duftende Frische für ihre Sommerpflege wünschen.

Das Gel besteht aus reinen, besonders wirkstoffreichen Aloe Vera Saft aus unserem eigenen, kontrolliert biologischen Anbau. Es beruhigt, kühlt und regeneriert gestresste, gereizte oder sonnenstrapazierte Haut. Die Duftvariante sorgt zusätzlich für ein sanftes sinnliches Pflegeerlebnis inspiriert vom Sommer, entwickelt mit natürlichen ätherischen Ölen.

Ideal geeignet als:
  • After-Sun-Pflege nach dem Sonnenbad
  • beruhigende Pflege nach der Haarentfernung oder Rasur
  • feuchtigkeitsspendende Maske oder leichte Sommerpflege
  • schneller Frischekick für unterwegs
Zwei Varianten – ein Pflegeversprechen:
  • Aloe Vera Gel pur ohne Duft:
    50 ml – UVP: € 11,90
      • 100 ml – UVP: € 19,90
  • Aloe Vera Gel mit sommerlichem Duft:
    100 ml – UVP: € 19,90
Praktisch für unterwegs: Die 50 ml-Tube der duftfreien Variante passt perfekt in jede Handtasche – ideal für Reisen oder sommerliche Kurztrips.

Natürlich. Vegan. Wirkungsvoll.
Wie alle Santaverde Produkte sind auch beide Varianten des Aloe Vera Gels vegan, NATRUE-zertifiziert und frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.

Santaverde – Schönheit in ihrer reinsten Form.

Erhältlich in Parfümerien, Naturkosmetikfachhandel, ausgewählten Apotheken und Reformhäusern sowie im Onlineshop unter www.santaverde.de

Genießen Sie den Sommer

Anlagen

Santaverde GmbH

Was Santaverde von Anfang an besonders macht, ist die konsequente Entscheidung für das Wesentliche: Wir ersetzen den sonst üblichen Wasseranteil in unseren Produkten durch reinen Aloe Vera Saft – frisch, naturbelassen und wirksam.

In Kombination mit ausgewählten Pflanzenölen und -extrakten entstehen Rezepturen, die das Konzept von Hautpflege neu denken: Reduziert auf das Nötige und bereichert um das Beste aus der Natur. Das Ergebnis sind hochwirksame Produkte, die deiner Haut genau das geben, was sie braucht.

Durch den Verzicht auf wirkungslose Wasseranteile profitiert deine Haut vom ersten Moment an von einer deutlich höheren Konzentration aktiver Pflegestoffe. Das garantiert sichtbar gepflegte, beruhigte und intensiv versorgte Haut – ganz ohne Kompromisse.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.