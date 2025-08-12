Erfrischung & Pflege für Haut & Sinne

Das Gel besteht aus reinen, besonders wirkstoffreichen Aloe Vera Saft aus unserem eigenen, kontrolliert biologischen Anbau. Es beruhigt, kühlt und regeneriert gestresste, gereizte oder sonnenstrapazierte Haut. Die Duftvariante sorgt zusätzlich für ein sanftes sinnliches Pflegeerlebnis inspiriert vom Sommer, entwickelt mit natürlichen ätherischen Ölen.
Ideal geeignet als:
- After-Sun-Pflege nach dem Sonnenbad
- beruhigende Pflege nach der Haarentfernung oder Rasur
- feuchtigkeitsspendende Maske oder leichte Sommerpflege
- schneller Frischekick für unterwegs
- Aloe Vera Gel pur ohne Duft:
50 ml – UVP: € 11,90
• 100 ml – UVP: € 19,90
- Aloe Vera Gel mit sommerlichem Duft:
100 ml – UVP: € 19,90
Natürlich. Vegan. Wirkungsvoll.
Wie alle Santaverde Produkte sind auch beide Varianten des Aloe Vera Gels vegan, NATRUE-zertifiziert und frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.
Santaverde – Schönheit in ihrer reinsten Form.
Erhältlich in Parfümerien, Naturkosmetikfachhandel, ausgewählten Apotheken und Reformhäusern sowie im Onlineshop unter www.santaverde.de
Genießen Sie den Sommer