Schönheitsoperationen sind laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) auch bei jungen Menschen ein Thema. Doch bis das endgültige Ergebnis nach einer Operation sichtbar wird, braucht der Körper Zeit zur Regeneration. Die Gesundheitsplattform joviva und der Medizinproduktehersteller Thuasne erklären, welche Rolle die Nachsorge spielt und wie medizinische Kompression das operierte Gewebe unterstützen kann.



Brustvergrößerung, Brustverkleinerung oder Bruststraffung: Diese Eingriffe gehören bei jungen Erwachsenen zu den häufig genannten plastisch-ästhetischen Behandlungen. Das zeigt die aktuelle Patientenbefragung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) aus diesem Jahr: Bei den 18- bis 30-Jährigen entfallen 14,5 Prozent der genannten Behandlungen auf Brustvergrößerungen mit Implantaten, 11,5 Prozent auf Brustverkleinerungen und 10,5 Prozent auf Bruststraffungen. Nach solchen Eingriffen können Schwellungen, Spannungsgefühle und eine eingeschränkte Beweglichkeit die ersten Wochen begleiten.



Spezielle medizinische Hilfsmittel können die Regeneration unterstützen. Dazu gehören postoperative Kompressions-BHs, die gezielten Druck auf das behandelte Gewebe ausüben und dazu beitragen können, es zu stabilisieren und Schwellungen zu kontrollieren. Anders als gewöhnliche BHs oder figurformende Wäsche sind sie für medizinische Anforderungen entwickelt.



Medizinische Funktion trifft Alltagstauglichkeit



Gerade nach einer Brustoperation können einfache Bewegungen wie das Anziehen unangenehm sein. Deshalb sind bei Kompressions-BHs auch Schnitt und Verarbeitung wichtig: Verschlüsse an der Vorderseite können die Handhabung erleichtern, während weiche Materialien und flache Nähte empfindliche Hautpartien möglichst wenig reizen sollen. Gleichzeitig muss der BH ausreichend Halt bieten, ohne einzuschneiden oder zu verrutschen.



„Kompressionskleidung muss nach einer Operation häufig über viele Stunden getragen werden. Wenn sie einschneidet oder unangenehm auf der Haut liegt, kann das die Bereitschaft verringern, sie konsequent zu nutzen“, erklärt Virgilio Paladini, Sales Director Germany & Austria beim Medizinproduktehersteller Thuasne. „Tragekomfort ist deshalb keine Nebensache, sondern eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die ärztlich verordnete Nachsorge im Alltag umgesetzt wird.“



Auch nach anderen plastisch-ästhetischen Eingriffen, etwa an Bauch, Hüften oder Beinen, können Kompressionshosen, -leggings oder Bauchbandagen zum Einsatz kommen. Welche Versorgung geeignet ist und wie lange sie getragen werden sollte, richtet sich nach den ärztlichen Vorgaben.



„Die ärztliche Empfehlung bildet die Grundlage für die Versorgung nach einer Operation. Entscheidend ist aber auch, dass die Hilfsmittel richtig angepasst werden und sich im Alltag anwenden lassen“, sagt Isabel Feys, Geschäftsführerin der Gesundheitsplattform joviva. „Sanitätshäuser können Patientinnen dabei mit fachkundiger Beratung und Unterstützung bei der Anwendung begleiten.“



joviva vereint rund 750 Sanitätshäuser auf einer digitalen Plattform. Über den Sanitätshausfinder können Patientinnen unkompliziert einen Fachbetrieb in ihrer Nähe finden und bei teilnehmenden Betrieben online einen Beratungstermin vereinbaren. Darüber hinaus stellt joviva fachlich geprüfte Ratgeber auf ihrer Website zur Verfügung, unter anderem zur Nachsorge nach Brustoperationen und zur Narbenpflege. Im Onlineshop finden Interessierte ergänzend medizinische Hilfsmittel, darunter Kompressionsprodukte von Thuasne.

(lifePR) (