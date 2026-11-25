Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse zeigt sich enttäuscht über die heute vorgestellten gesetzlichen Handlungsempfehlungen der unabhängigen Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten. Zwar sollen Sexkäufer künftig stärker in die Verantwortung genommen werden, doch der aus Sicht der Hilfsorganisation entscheidende Perspektivwechsel bleibt aus: Die gesellschaftliche Akzeptanz käuflicher Sexualität wird nicht grundsätzlich infrage gestellt.Im Projekt Alabaster Jar begegnet Samaritan’s Purse seit vielen Jahren Frauen in der Prostitution in Berlin, deren Leben von Gewalt, Abhängigkeiten, wirtschaftlicher Not und fehlenden Alternativen geprägt ist.Auch Menschenhandel und Zwangsprostitution blieben unter den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schwer zu erkennen und zu bekämpfen.Die vorgeschlagene Anhebung des Mindestalters auf 21 Jahre begrüßt die Hilfsorganisation ausdrücklich. Auch die Empfehlung, beim Sexkauf von nicht angemeldeten Prostituierten die Käufer und nicht die betroffenen Frauen zu bestrafen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Mit Blick auf die für Mai 2027 angekündigten Empfehlungen zu nichtgesetzlichen Maßnahmen fordert Samaritan’s Purse, insbesondere die Hürden für den Ausstieg aus der Prostitution zu senken, bürokratische Hindernisse abzubauen und niedrigschwellige Beratungs- und Ausstiegsangebote zu stärken.Dennoch greift aus Sicht von Samaritan’s Purse eine Prostitutionspolitik, die sich vornehmlich mit Regulierung und Kontrolle beschäftigt, grundsätzlich zu kurz. Die Organisation fordert eine politische Grundsatzentscheidung gegen die gesellschaftliche Akzeptanz käuflicher Sexualität.Samaritan’s Purse engagiert sich national und international gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. In Berlin begleitetFrauen in der Prostitution und unterstützt sie auch beim Ausstieg. Die Initiativesetzt auf Aufklärung und Prävention. International schützt Samaritan’s Purse besonders gefährdete Menschen durch Schulungen zu sicherer Migration und zur Prävention von Menschenhandel sowie durch Hilfs- und Bildungsprogramme, die Abhängigkeit und Ausbeutung vorbeugen.