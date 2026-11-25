Prostitutionspolitik: Der entscheidende Perspektivwechsel bleibt aus
Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse zeigt sich enttäuscht über die heute vorgestellten gesetzlichen Handlungsempfehlungen der unabhängigen Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten. Zwar sollen Sexkäufer künftig stärker in die Verantwortung genommen werden, doch der aus Sicht der Hilfsorganisation entscheidende Perspektivwechsel bleibt aus: Die gesellschaftliche Akzeptanz käuflicher Sexualität wird nicht grundsätzlich infrage gestellt.
„Solange wir uns als Gesellschaft nicht trauen, die grundsätzliche Frage nach der Legitimität käuflicher Sexualität zu stellen, werden wir über die Bekämpfung von Symptomen nicht hinauskommen. Wer die Nachfrage nach Prostitution als selbstverständlich hinnimmt, nimmt auch in Kauf, dass Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung ein lukratives Geschäft bleiben“, sagt Marina Nobiling, Vorstandsmitglied von Samaritan’s Purse Deutschland.
Im Projekt Alabaster Jar begegnet Samaritan’s Purse seit vielen Jahren Frauen in der Prostitution in Berlin, deren Leben von Gewalt, Abhängigkeiten, wirtschaftlicher Not und fehlenden Alternativen geprägt ist. „Die Legalität der Prostitution hat diese Frauen weder vor sexueller Ausbeutung noch vor massiven Gewalterfahrungen geschützt“, so Nobiling. Auch Menschenhandel und Zwangsprostitution blieben unter den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schwer zu erkennen und zu bekämpfen.
Menschenwürde ist nicht verhandelbar – sie setzt politischem Handeln Grenzen
Die vorgeschlagene Anhebung des Mindestalters auf 21 Jahre begrüßt die Hilfsorganisation ausdrücklich. Auch die Empfehlung, beim Sexkauf von nicht angemeldeten Prostituierten die Käufer und nicht die betroffenen Frauen zu bestrafen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Mit Blick auf die für Mai 2027 angekündigten Empfehlungen zu nichtgesetzlichen Maßnahmen fordert Samaritan’s Purse, insbesondere die Hürden für den Ausstieg aus der Prostitution zu senken, bürokratische Hindernisse abzubauen und niedrigschwellige Beratungs- und Ausstiegsangebote zu stärken.
Dennoch greift aus Sicht von Samaritan’s Purse eine Prostitutionspolitik, die sich vornehmlich mit Regulierung und Kontrolle beschäftigt, grundsätzlich zu kurz. Die Organisation fordert eine politische Grundsatzentscheidung gegen die gesellschaftliche Akzeptanz käuflicher Sexualität.
„Politik überschätzt ihre Möglichkeiten, wenn sie glaubt, durch immer neue Regelungen auffangen zu können, was grundsätzlich falsch läuft. Politiker müssen gestalten und Kompromisse finden. Aber nicht alles steht zur Disposition“, so Nobiling. „Die Würde des Menschen ist von Gott gegeben und setzt auch politischem Handeln Grenzen.“ Christen seien in der Verantwortung, diese Grenzen klar zu benennen und dort Stellung zu beziehen, wo Menschenwürde zur Verhandlungssache wird.
Samaritan’s Purse engagiert sich national und international gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. In Berlin begleitet Alabaster Jar Frauen in der Prostitution und unterstützt sie auch beim Ausstieg. Die Initiative Männer gegen Menschenhandel setzt auf Aufklärung und Prävention. International schützt Samaritan’s Purse besonders gefährdete Menschen durch Schulungen zu sicherer Migration und zur Prävention von Menschenhandel sowie durch Hilfs- und Bildungsprogramme, die Abhängigkeit und Ausbeutung vorbeugen.