Menschenhandel in Deutschland: Samaritan’s Purse macht auf die Lage betroffener Frauen in Berlin aufmerksam

Menschenhandel ist kein Randphänomen, er findet mitten in unserer Gesellschaft statt. Darauf weist die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse in Berlin anlässlich des Internationalen Tages gegen Menschenhandel am heutigen 30. Juli hin: Auch in Deutschland leben tausende Frauen unter Bedingungen moderner Sklaverei – gefangen in Zwangsprostitution, Abhängigkeit und Gewalt.Mit dem Projekt Alabaster Jar ist Samaritan’s Purse regelmäßig im Berliner Rotlichtmilieu unterwegs. Die Mitarbeiterinnen begegnen Frauen in Clubs, Bordellen und auf der Straße – Frauen, die oft traumatisiert sind.„Unser Auftrag ist es, den Frauen zu zeigen: Du bist gesehen. Du bist geliebt. Und du hast eine Perspektive“, erklärt Marina Nobiling, Leiterin Nationale Projekte bei Samaritan’s Purse. „Wir kommen nicht mit Urteilen, sondern mit offenen Herzen und Händen.“Alabaster Jar bietet persönliche Begleitung, Gespräche, Gebet, Vermittlung medizinischer und rechtlicher Beratung sowie Hilfe beim Ausstieg. Etwa 400.000 Frauen arbeiten momentan in der deutschen Sexindustrie. Viele wünschen sich einen Weg heraus – laut Studien wollen rund 90 Prozent aus der Prostitution aussteigen, sehen aber keine realistische Möglichkeit dazu.Ziel ist es, Männer gezielt für das Thema zu sensibilisieren und sie in die Verantwortung zu nehmen. „Viele Formen der Ausbeutung werden durch Männer ermöglicht – sie können aber auch durch Männer gestoppt werden“, sagt Nobiling.Die Organisation ruft dazu auf, nicht wegzusehen, sondern aktiv zu werden – durch Gebet, Engagement, Spenden oder Bildungsarbeit. „Wir glauben an einen Gott, der das Elend der Menschen sieht – wir wollen seine Hoffnung und Liebe auch in unseren Städten sichtbar machen“, betont Busenbender.