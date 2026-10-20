„Frauen sind keine Ware“ – Kritik an Berliner Erotikmesse VENUS

In Berlin werben derzeit Plakate für die Erotikmesse VENUS. Vom 22. bis 25. Oktober wird die Messe erneut zum Treffpunkt der internationalen Erotikbranche. Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse kritisiert sowohl die öffentliche Werbung als auch das Menschenbild, das hinter der Kommerzialisierung von Sexualität steht.Schon die Werbebilder, so Nobiling, seien nicht folgenlos: „Sie prägen die Vorstellung davon, was Frauen ausmacht und wie Männer ihnen begegnen dürfen.“Auf der VENUS präsentieren sich Unternehmen und Akteure einer Branche, die mit sexuellen Darstellungen, pornografischen Inhalten und erotischer Unterhaltung Geschäfte macht. Die Inszenierung als öffentliches Event trägt dazu bei, Prostitution und Pornographie weiter zu normalisieren. Wie zerstörerisch dieses Umfeld ist, erlebt Samaritan’s Purse in der eigenen Arbeit. Mit dem Projekt Alabaster Jar unterstützt die Organisation in Berlin Frauen in der Prostitution. Die Mitarbeiterinnen begegnen in den Clubs und auf den Straßen Berlins dabei weit überwiegend Frauen, deren Lebensgeschichten von wirtschaftlicher Not, Abhängigkeiten, Gewalt und fehlenden Alternativen geprägt sind.„Ihre Erfahrungen zeigen, wie groß die Kluft zwischen der öffentlichen Inszenierung von käuflicher Sexualität als selbstbestimmtem Lifestyle und der Lebenswirklichkeit vieler Frauen ist“, erklärt Nobiling.„Als Christen glauben wir: Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Seine Würde ist gottgegeben und damit unverfügbar“, so Nobiling. „Allerdings ist das keineswegs allein eine Frage des Glaubens. Unser gesamtes Rechtssystem beruht auf der Voraussetzung der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Wenn wir uns von diesem Menschenbild lösen, hat das weitreichende Folgen.“ Es entstehe eine Zweiklassengesellschaft, in der die Selbstbestimmung der einen geschützt und die Ausbeutung der anderen in Kauf genommen werde. Zugleich sei Deutschland schon jetzt ein Absatzmarkt für internationalen Menschenhandel. „Wer Menschenhandel bekämpfen will, muss den Markt in den Blick nehmen, der die Ausbeutung profitabel macht“, betont Nobiling. „Events wie die VENUS sind ein Motor dieses Marktes: Sie machen die kommerzielle Verfügbarkeit von Menschen zum Geschäftsmodell und tragen dazu bei, sie als gesellschaftliche Normalität zu etablieren.“Samaritan’s Purse engagiert sich national und international gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. In Berlin begleitetFrauen in der Prostitution und unterstützt sie auch beim Ausstieg. Die Initiativesetzt auf Aufklärung und Prävention. International schützt Samaritan’s Purse besonders gefährdete Menschen durch Schulungen zu sicherer Migration und Menschenhandel sowie durch Hilfs- und BIldungsprogramme, die Abhängigkeit und Ausbeutung vorbeugen.