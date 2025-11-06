Ein Netzwerk der Liebe rund um die Welt: Abgabewoche bei „Weihnachten im Schuhkarton“

Unter dem Motto „It’s all about Jesus“ lädt die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse auch in diesem Jahr dazu ein, Kindern in schwieriger Lebenssituation ein Weihnachtsfest zu ermöglichen. Vom 10. bis 17. November 2025 können individuell gepackte Schuhkartons bei tausenden Abgabestellen im deutschsprachigen Raum abgegeben werden. Jeder, der einem Kind zu Weihnachten Freude schenken möchte, kann mitmachen. Besondere Unterstützung erhält die Aktion in diesem Jahr von Fußballtrainer Jürgen Klopp, der zum Mitpacken aufgerufen hat: „Wir haben die Möglichkeit, Kindern mit ein paar kleinen Geschenken das schönste Weihnachten ihres bisherigen Lebens zu ermöglichen.“„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“, die seit 1993 über 232 Millionen Kinder in mehr als 150 Ländern erreicht hat. Pakete aus Deutschland gehen überwiegend nach Osteuropa. Weihnachten feiern Christen weltweit, weil Jesus geboren ist. Darum steht bei „Weihnachten im Schuhkarton“ die frohe Botschaft im Mittelpunkt: Gott liebt jedes Kind – und jedes Päckchen soll greifbares Zeichen dieser Liebe sein. Kinder, die in schwierigen Lebensumständen aufwachsen, erleben, dass jemand an sie gedacht hat, und erfahren: Du bist wertvoll und du bist geliebt – von den Menschen und von Gott. Die Geschenke sind darum nicht als Spenden im klassischen Sinn gedacht, sondern als persönliche Weihnachtsgeschenke.Samaritan’s Purse arbeitet ausschließlich mit lokalen Kirchengemeinden und christlichen Einrichtungen zusammen, die die kulturellen Gegebenheiten kennen. So wird jedes Geschenk in einem passenden Rahmen übergeben. Auch nach Weihnachten bleiben die Gemeinden vor Ort Ansprechpartner. Alle Kinder sind eingeladen, am Glaubenskursteilzunehmen, der von Pädagogen und Theologen verschiedener Konfessionen entwickelt wurde. Kreativ und kindgerecht werden Bibelgeschichten erzählt und Lieder gesungen. 2023/24 nahmen weltweit 5,5 Millionen Kinder daran teil.Wer mitmachen möchte, packt einen Schuhkarton mit neuen Geschenken für ein Kind im Alter von zwei bis 14 Jahren. Auch liebevoll Selbstgemachtes ist gern gesehen. Anschließend kann das Päckchen in der Abgabewoche vom 10. bis 17. November 2025 bei einer der offiziellen Sammelstellen abgegeben werden. Alternativ können die Päckchen bis spätestens 5. Dezember 2025 per Post eingesendet werden. Wer keine Zeit hat, selbst zu packen, kann seinen Schuhkarton auch online auf die Reise schicken.Die Aktion feiert im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen in Deutschland. Und inzwischen ist rund um die Welt ein Netzwerk der Liebe gewachsen. Viele ehemalige Empfängerkinder engagieren sich heute selbst für die Initiative. Was mit einem Karton begann, hat vielerorts nachhaltige Beziehungen entstehen lassen – über Generationen und Grenzen hinweg.