Wissen & Austausch zum Thema Krebs

Am Donnerstag, den 29. Oktober 2026 lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. in Zusammenarbeit mit dem Onkologischen Zentrum des Städtischen Klinikums Dresden zum Aktionstag Krebs ein. Die Veranstaltung richtet sich dabei nicht nur an Betroffene, Angehörige und Mitglieder von Selbsthilfegruppen, sondern auch ausdrücklich an alle weiteren Interessierten.



Mit dem Aktionstag bietet die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. die Möglichkeit, sich umfassend über aktuelle Entwicklungen in der Krebsbehandlung und -vorsorge zu informieren. Die Fachvorträge decken dabei vielfältige Themen ab: neben den neuesten Behandlungsmethoden, der passenden Ernährung bei einer Krebserkrankung und den positiven Effekten psychoonkologischer Unterstützung werden auch die Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Onkologie aufgezeigt. Des Weiteren wird es Einblicke in das Projekt „Wissen. Halt. Perspektive.“ geben, das ein besonderes Augenmerk auf junge Krebsbetroffene mit minderjährigen Kindern legt.



Neben den Vorträgen bieten Informationsstände von Institutionen und Selbsthilfegruppen Gelegenheit, sich über konkrete Angebote und Ansprechpartner in Sachsen zu informieren. Zudem kann sich im Rahmen der Veranstaltung im Gespräch mit anderen Betroffenen oder Referenten ausgetauscht werden.



Interessierte erhalten auch Informationen zu Beratungsmöglichkeiten bei Krebs und können Literatur aus dem Broschürenprogramm der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. direkt vor Ort erhalten.



Die Teilnahme ist kostenfrei möglich, um eine Voranmeldung bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. wird gebeten.



Datum: 29.10.2026

Ort: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Marta-Fraenkel-Saal, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden.

Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr







Kontakt: 0375-281403 bzw. E-Mail an info@skg-ev.de

(lifePR) (