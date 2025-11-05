Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041455

Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Logo der Firma Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Wissen & Austausch zum Thema Krebs

Aktionstag der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. im Deutschen Hygiene-Museum

(lifePR) (Zwickau/Dresden, )
Wie kann man Krebs vorbeugen? Welche Therapien kommen heute zum Einsatz? Und wie trägt Bewegung, Pflege und Selbsthilfe dazu bei, die Krankheit zu bewältigen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Aktionstag der Selbsthilfegruppen der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. am Donnerstag, den 13. November 2025, im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.

Mit dem Aktionstag lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. in Zusammenarbeit mit dem Onkologischen Zentrum am Städtischen Klinikum Dresden Betroffene, Angehörige und Interessierte ein, sich umfassend über aktuelle Entwicklungen in der Krebsbehandlung und vorsorge zu informieren. Die Fachvorträge spannen einen weiten Bogen: von neuen medizinischen Möglichkeiten über den Schutz vor Hautkrebs bis hin zu den Chancen, die in gezielter Bewegung und spezialisierter Pflege liegen. Auch der Erfahrungsschatz von Menschen, die selbst erkrankt sind oder waren oder Angehörige begleitet haben, spielt eine zentrale Rolle. Ihre Berichte zeigen, wie wichtig Austausch, Information und gegenseitige Unterstützung sind – und wie viel Kraft in gelebter Selbsthilfe steckt.

Neben den Vorträgen bieten Informationsstände von Selbsthilfegruppen Gelegenheit, sich über konkrete Angebote und Ansprechpartner in Sachsen zu informieren. Zudem kann sich im Rahmen der Veranstaltung im Gespräch mit anderen Betroffenen oder Referenten ausgetauscht werden.

Interessierte erhalten auch Informationen zu Beratungsmöglichkeiten bei Krebs und können Literatur aus dem Broschürenprogramm der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. direkt vor Ort erhalten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Voranmeldung bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. wird gebeten.

Ort: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Marta-Fraenkel-Saal, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden.
Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr

Website Promotion

Website Promotion

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.