Wissen & Austausch zum Thema Krebs

Wie kann man Krebs vorbeugen? Welche Therapien kommen heute zum Einsatz? Und wie trägt Bewegung, Pflege und Selbsthilfe dazu bei, die Krankheit zu bewältigen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Aktionstag der Selbsthilfegruppen der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. am Donnerstag, den 13. November 2025, im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.



Mit dem Aktionstag lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. in Zusammenarbeit mit dem Onkologischen Zentrum am Städtischen Klinikum Dresden Betroffene, Angehörige und Interessierte ein, sich umfassend über aktuelle Entwicklungen in der Krebsbehandlung und vorsorge zu informieren. Die Fachvorträge spannen einen weiten Bogen: von neuen medizinischen Möglichkeiten über den Schutz vor Hautkrebs bis hin zu den Chancen, die in gezielter Bewegung und spezialisierter Pflege liegen. Auch der Erfahrungsschatz von Menschen, die selbst erkrankt sind oder waren oder Angehörige begleitet haben, spielt eine zentrale Rolle. Ihre Berichte zeigen, wie wichtig Austausch, Information und gegenseitige Unterstützung sind – und wie viel Kraft in gelebter Selbsthilfe steckt.



Neben den Vorträgen bieten Informationsstände von Selbsthilfegruppen Gelegenheit, sich über konkrete Angebote und Ansprechpartner in Sachsen zu informieren. Zudem kann sich im Rahmen der Veranstaltung im Gespräch mit anderen Betroffenen oder Referenten ausgetauscht werden.



Interessierte erhalten auch Informationen zu Beratungsmöglichkeiten bei Krebs und können Literatur aus dem Broschürenprogramm der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. direkt vor Ort erhalten.



Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Voranmeldung bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. wird gebeten.



Ort: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Marta-Fraenkel-Saal, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden.

Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr

