Olympiasieger Jens Weißflog kommt nach Leipzig

Wenn am 16. September in Leipzig die ersten Runden für den guten Zweck gedreht werden, ist auch einer dabei, für den Sport seit Jahrzehnten mehr bedeutet als Wettkampf und Medaillen: Jens Weißflog, Olympiasieger, vierfacher Weltmeister und Weltcupsieger im Skispringen, hat sein Kommen zum Leipziger „Laufend gegen Krebs“ angekündigt. Als Botschafter der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. setzt er sich auch 2026 für die Anliegen der Gesellschaft und für Menschen mit Krebs ein.Für Weißflog ist sein Engagement eine persönliche Konsequenz aus der Bedeutung, die Bewegung und Gesundheit für jeden Menschen haben. Krebs kann jeden treffen – direkt oder im eigenen Umfeld. Umso wichtiger ist es für ihn, Aufmerksamkeit für die Erkrankung zu schaffen, über Prävention zu informieren und Betroffenen konkrete Unterstützung zu geben. Bereits bei früheren Veranstaltungen von „Laufend gegen Krebs“ machte er deutlich, dass gemeinsames Engagement Hoffnung geben und Menschen mit einer Krebserkrankung unterstützen kann: in diesem Jahr trat er bereits bei Laufend gegen Krebs in Chemnitz auf und beim KnappenMan Benefizlauf „Laufend gegen Krebs“ am Dreiweiberner See in der Lausitz.Dabei passt sein sportlicher Hintergrund unmittelbar zur Idee des Benefizlaufs: Bewegung soll nicht erst dann eine Rolle spielen, wenn eine Erkrankung da ist. Sie kann helfen, gesund zu bleiben, und ist auch während und nach einer Krebserkrankung von Bedeutung. Genau diese Verbindung aus Bewegung, Prävention, Information und konkreter Hilfe möchte „Laufend gegen Krebs“ sichtbar machen.Am Mittwoch, dem 16. September 2026, lädt die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. zum 14. Leipziger „Laufend gegen Krebs“ ein. Auf dem Testfeld der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig an der Marschnerstraße können Menschen jeden Alters gemeinsam ihre Runden drehen – unabhängig davon, ob sie regelmäßig trainieren oder einfach für den guten Zweck dabei sein möchten.Denn beim „Sonnenblumenlauf“ geht es nicht um Bestzeiten. Jede Runde zählt. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wie viele Runden sie laufen oder gehen möchten. Eine Startgebühr gibt es nicht. Stattdessen können sie freiwillig spenden oder andere Menschen dazu bewegen, ihre Teilnahme mit einer Spende zu unterstützen.Die Einnahmen fließen in zwei Projekte der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. sowie in ein Bewegungsprojekt des Gesundheitssportvereins Leipzig. Damit kommt das Engagement der Teilnehmer direkt Menschen zugute, die von Krebs betroffen sind, sowie deren Angehörigen.„Laufend gegen Krebs“ versteht sich nicht nur als Benefizlauf, sondern ist vordergründig auch eine Informationsveranstaltung. Rund um die Laufstrecke gibt es Informationen zu Krebs, Prävention, Bewegung und Unterstützungsangeboten. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Berührungsängste abzubauen und Betroffenen und Angehörigen zu zeigen, wo sie Hilfe finden können.Nach den Läufen in Chemnitz und Dresden, die in diesem Jahr jeweils neue Teilnehmerrekorde verzeichneten, kommt die Veranstaltungsreihe nun nach Leipzig. Insgesamt haben sich bei den bisherigen Läufen 2026 bereits rund 4.700 Menschen beteiligt.Die Veranstaltung richtet sich an Schulen, Kitas, Familien, Vereine, Unternehmen und Einzelstarter – an alle, die sich mit Gesundheitsthemen und dem Laufsport verbunden fühlen. Ob sportlich ambitioniert oder gemütlich unterwegs – entscheidend ist nicht das Tempo, sondern das gemeinsame Zeichen für Menschen mit Krebs.Der Leipziger Lauf „Laufend gegen Krebs“ findet am Mittwoch, dem 16. September 2026, auf dem Testfeld der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig an der Marschnerstraße statt.13:00 bis 15:00 Uhr: Sonderstartzeit für Schulen und Kitas15:50 Uhr: Eröffnung16:00 bis 18:30 Uhr: „Sonnenblumenlauf“ für alle TeilnehmerDie Teilnahme ist kostenlos. Spenden sind freiwillig und kommen den genannten Projekten zugute.Weitere Informationen, das vollständige Programm und die Anmeldung: