Neue Broschüren der Sächsischen Krebsgesellschaft kostenfrei verfügbar
Künstliche Intelligenz, Leitfaden für Eltern und mehr
1. Künstliche Intelligenz: Die Broschüre thematisiert konkrete Anwendungen in der Onkologie, Diagnostik und Therapie und wie sie medizinisches Fachpersonal sowie Betroffene im Alltag unterstützen kann. Sie vermittelt Grundlagen zum Umgang mit KI, erläutert deren Chancen und Grenzen und gibt praktische Hinweise für eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung.
2. Neurotoxizität: Die Broschüre gibt einen umfassenden Überblick über mögliche Nervenschädigungen durch medikamentöse Krebstherapien – von Kribbeln, Taubheitsgefühlen und Schmerzen bis hin zu Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems – und erläutert, wie sich solche Nebenwirkungen erkennen, vorbeugen und behandeln lassen.
3. Wie sage ich es meinem Kind: Dieser Leitfaden unterstützt Eltern dabei, offen und altersgerecht mit ihren Kindern über die eigene Krebserkrankung zu sprechen. Er gibt konkrete Empfehlungen für die Gespräche und den Umgang mit den Gefühlen und Reaktionen der Kinder und zeigt, wie sich die Erkrankung in den Familienalltag integrieren lässt und welche Unterstützungsangebote Familien nutzen können.
4. Kardioonkologie: Die Broschüre zeigt, welche Auswirkungen medikamentöse Krebstherapien auf Herz und Blutgefäße haben können. Im Mittelpunkt stehen die frühzeitige Einschätzung individueller Risiken sowie Empfehlungen zur Diagnostik, Überwachung, Vorbeugung und Behandlung möglicher Herz-Kreislauf-Komplikationen während und nach einer Krebstherapie.
Die Broschüren sind ein Angebot, um Betroffene und Angehörige bei der Bewältigung der Erkrankung zu unterstützen. Sie können über die Webseite der Sächsischen Krebsgesellschaft bestellt werden.
Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.skg-ev.de/broschueren