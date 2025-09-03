Laufend gegen Krebs mit 13. Auflage in Leipzig
Gemeinsam bewegen, Informieren und Spenden.
Ein Lauf für den guten Zweck
Laufend gegen Krebs ist eine der größten Benefizlaufreihen Sachsens und findet in diesem Jahr bereits zum 13. Mal in Leipzig statt. Seit 2010 hat die Veranstaltung tausende Menschen erreicht und bereits 28 Mal in verschiedenen sächsischen Städten stattgefunden. Jeder Teilnehmer kann durch seine Runden Spenden für Projekte der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. und für Projekte von lokalen Initiativen vor Ort sammeln. Die Erlöse kommen direkt Betroffenen zugute, etwa durch Sportangebote für Betroffene, Informationsangebote im ländlichen Raum und weitere Projekte, die Lebensqualität und Hoffnung stärken.
Vorbilder aus Chemnitz und Dresden
Die diesjährigen Läufe in Chemnitz und Dresden zeigten beeindruckende Ergebnisse: Über 3.700 Teilnehmer liefen gemeinsam mehr als 81.000 Runden und sammelten Spenden für den guten Zweck. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr und Unterstützer wie der Olympiasieger Jens Weißflog unterstrichen mit ihrem Engagement die Bedeutung von Bewegung und Vorsorge.
Was erwartet die Teilnehmer in Leipzig?
Der Sonnenblumenlauf, so das Motto der Veranstaltung, bietet zwei Kategorien: einen Schul- und Kita-Lauf speziell für die Jüngeren sowie einen offenen Hauptlauf für alle Altersgruppen. Neben dem sportlichen Programm gibt es informative Vorträge zu Krebsprävention und gesunder Lebensweise, u. a. von Vertretern des Klinikums St. Georg und vom Gesundheitssportverein Leipzig e. V. als einer der Begünstigten. Jeder Läufer erhält als Symbol für Lebenswille und Solidarität eine Sonnenblume. Zum Abschluss steigen Luftballons mit persönlichen Botschaften in den Himmel – ein Moment der Verbundenheit und des Gedenkens.
So können Sie mitmachen
Anmeldungen sind online unter www.laufend-gegen-krebs.de möglich. Dabei wird keine Stargebühr erhoben, sondern auf das durch Spenden zum Ausdruck gebrachte Engagement aller Teilnehmenden gesetzt.
Laufend gegen Krebs ist eine Einladung, gemeinsam etwas zu bewegen. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf der Website von Laufend gegen Krebs sowie bei Facebook und Instagram.
Die Eröffnung der Veranstaltung findet ab 15:45 Uhr statt.
Vor dem Hauptlauf ist um 13 Uhr die Sonderstartzeit für Schulen und Kitas angesetzt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.laufend-gegen-krebs.de
www.facebook.com/laufendgegenkrebs
www.instagram.com/laufendgegenkrebs