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Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Logo der Firma Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Kosmetik und Selbstfürsorge für krebsbetroffene Frauen

Neues Kursangebot

(lifePR) (Zwickau, )
Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Zwickau im Herbst 2026 ein kostenfreies Gruppenangebot für krebsbetroffene Frauen an. Unter dem Titel „Pflegen, stärken, wohlfühlen – Kosmetik & Selbstfürsorge“ stehen kleine Auszeiten, wohltuende Pflege und praktische Tipps für mehr Wohlbefinden im Mittelpunkt.

Der Kurs umfasst sechs Termine mit jeweils 90 Minuten. Die drei Module finden jeweils an zwei Terminen statt:
  • Modul 1: Make-up & Ausstrahlung – 2 × 90 Minuten
  • Modul 2: Gesichts- & Hautpflege – 2 × 90 Minuten
  • Modul 3: Hände & Füße – Zeit für mich – 2 × 90 Minuten
Die Teilnehmerinnen lernen einfache Make-up-Techniken, sanfte Rituale für die Gesichts- und Hautpflege sowie Möglichkeiten der Hand-, Nagel- und Fußpflege kennen. Neben kurzen, verständlichen Informationen bleibt viel Zeit zum Ausprobieren, Mitmachen und Entspannen. Das Angebot möchte Frauen dabei unterstützen, sich trotz oder nach einer Krebserkrankung wieder wohler und sicherer in ihrer eigenen Haut zu fühlen.

Der Kurs findet jeweils montags von 16:00 bis 17:30 Uhr statt: 26. Oktober, 2., 9., 16. und 30. November sowie 7. Dezember 2026. Veranstaltungsort ist der Mehrzweckraum der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., Schlobigplatz 23, 08056 Zwickau. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine verbindliche Voranmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Psychosozialen Beratungsstelle der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. unter 0375 281405 oder per E-Mail an info@skg-ev.de.

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

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