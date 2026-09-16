Kosmetik und Selbstfürsorge für krebsbetroffene Frauen

Der Kurs umfasst sechs Termine mit jeweils 90 Minuten. Die drei Module finden jeweils an zwei Terminen statt:
- Modul 1: Make-up & Ausstrahlung – 2 × 90 Minuten
- Modul 2: Gesichts- & Hautpflege – 2 × 90 Minuten
- Modul 3: Hände & Füße – Zeit für mich – 2 × 90 Minuten
Der Kurs findet jeweils montags von 16:00 bis 17:30 Uhr statt: 26. Oktober, 2., 9., 16. und 30. November sowie 7. Dezember 2026. Veranstaltungsort ist der Mehrzweckraum der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V., Schlobigplatz 23, 08056 Zwickau. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine verbindliche Voranmeldung ist erforderlich.
Anmeldung und weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Psychosozialen Beratungsstelle der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. unter 0375 281405 oder per E-Mail an info@skg-ev.de.