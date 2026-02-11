Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050974

Sächsische Krebsgesellschaft e.V. Schlobigplatz 23 08056 Zwickau, Deutschland http://www.skg-ev.de
Ansprechpartner:in Herr Daniel Westphal +49 375 281403
Logo der Firma Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Internationaler Kinderkrebstag am 15. Februar

Sächsische Krebsgesellschaft e. V. setzt auf Angebote für junge von Krebs betroffene Familien

(lifePR) (Zwickau, )
Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, steht das Leben plötzlich still. Krankenhausaufenthalte, Therapien und lange Phasen der Isolation prägen den Alltag – und reißen Kinder oft schmerzhaft aus ihrem gewohnten Umfeld. Zum Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar macht die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. auf die besondere Situation krebskranker Kinder und ihrer Familien aufmerksam – und auf Angebote, die Nähe, Teilhabe und Zuversicht ermöglichen.

Jedes Jahr erhalten in Deutschland laut Kinderkrebsregister rund 2.300 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Diagnose Krebs, eine Zahl, die jede Familie in ihrem Innersten berührt und das Leben schlagartig verändert. Zu den häufigsten Krebsdiagnosen zählen: Leukämien (Blutkrebs) mit etwa 30 %, gefolgt von Tumoren des zentralen Nervensystems (z. B. Hirntumoren) und Lymphomen – Erkrankungen, die nicht nur körperlich, sondern auch emotional und sozial große Herausforderungen mit sich bringen. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig Aufklärung, Begleitung und Unterstützungsangebote sind, um Kindern und Familien in dieser schwierigen Zeit nahe zu sein.

Mit dem Familienwochenende für junge von Krebs betroffene Familien sowie einem Familientag auf dem Landgut sind derartige Unterstützungsangebote auch im Freistaat vorhanden. Die beiden vor allem durch Spenden finanzierten und für die Teilnehmer kostenlosen Formate richten sich an verschiedene Zielgruppen: Betroffenen Kindern und Jugendlichen, aber auch erkrankten Eltern, soll im Familienverbund eine Auszeit ermöglicht werden. In einer Zeit, in welcher der Alltag oft von Therapien, Sorgen und organisatorischen Belastungen bestimmt ist, bietet das gemeinsame Wochenende Raum für Erholung, Nähe und neue Kraft. Abseits von Klinik und Verpflichtungen können Eltern und Kinder gemeinsam Schönes erleben und für einen Moment den Ausnahmezustand hinter sich lassen.

Der Internationale Kinderkrebstag erinnert daran, wie wichtig es ist, junge Patientinnen und Patienten nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder nicht nur medizinisch gut versorgt sind, sondern auch soziale Nähe, Teilhabe und Zuversicht erfahren. Denn kein Kind sollte sich in dieser schweren Zeit allein fühlen.

Website Promotion

Website Promotion

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. verfolgt das Ziel, alle Bestrebungen zur Bekämpfung von Krebskrankheiten zu fördern. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit sozial- und gesundheitspolitisch breit gefächertem Spektrum ist sie Partner aller in der Krebsbekämpfung tätigen Institutionen, Organisationen und Vereinen sowie von an Krebs erkrankten Menschen.

Hauptaufgaben:

• Information und Aufklärung der Bevölkerung

➢ Bereitstellung von Grün-gelber Broschürenreihe, Mitteilungsblatt, Vorträgen, Aktionen zur Aufklärung und Vorsorge in Zusammenarbeit mit weiteren in der Krebsbekämpfung tätigen Partnern, u.v.a.m.
➢ Durchführung von Kongressen, Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen
➢ Webbasierte Wissensvermittlung

• Psychosoziale Beratung und Betreuung von Betroffenen und deren Angehörigen

➢ Sozialberatung und psychologische Beratung an 11 Standorten in Sachsen (inkl. Außenberatungen)
➢ Krebsberatungstelefon (ca. 40 Std. pro Woche)
➢ Beratungsmobil

• Wissenschaftliche Arbeit, Krebsforschung und Netzwerkbildung

➢ Unterstützung der Krebsregister in Sachsen
➢ Durchführung und Unterstützung von Versorgungsforschung
➢ Schaffung und Unterstützung von Netzwerken gegen den Krebs

• Unterstützung der Selbsthilfebewegung Krebskranker in Sachsen
(Aktionstage, Lehrgänge, Kurse und Anleitungen)

➢ Unterstützung und Hilfe bei Gründung von Selbsthilfegruppen nach Krebs
➢ Angebote zu Multiplikatorenseminaren und Supervision für Leiterinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen Spendenkonto IBAN: DE87 8704 0000 0255 0671 01

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.