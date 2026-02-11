Internationaler Kinderkrebstag am 15. Februar

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, steht das Leben plötzlich still. Krankenhausaufenthalte, Therapien und lange Phasen der Isolation prägen den Alltag – und reißen Kinder oft schmerzhaft aus ihrem gewohnten Umfeld. Zum Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar macht die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. auf die besondere Situation krebskranker Kinder und ihrer Familien aufmerksam – und auf Angebote, die Nähe, Teilhabe und Zuversicht ermöglichen.



Jedes Jahr erhalten in Deutschland laut Kinderkrebsregister rund 2.300 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Diagnose Krebs, eine Zahl, die jede Familie in ihrem Innersten berührt und das Leben schlagartig verändert. Zu den häufigsten Krebsdiagnosen zählen: Leukämien (Blutkrebs) mit etwa 30 %, gefolgt von Tumoren des zentralen Nervensystems (z. B. Hirntumoren) und Lymphomen – Erkrankungen, die nicht nur körperlich, sondern auch emotional und sozial große Herausforderungen mit sich bringen. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig Aufklärung, Begleitung und Unterstützungsangebote sind, um Kindern und Familien in dieser schwierigen Zeit nahe zu sein.



Mit dem Familienwochenende für junge von Krebs betroffene Familien sowie einem Familientag auf dem Landgut sind derartige Unterstützungsangebote auch im Freistaat vorhanden. Die beiden vor allem durch Spenden finanzierten und für die Teilnehmer kostenlosen Formate richten sich an verschiedene Zielgruppen: Betroffenen Kindern und Jugendlichen, aber auch erkrankten Eltern, soll im Familienverbund eine Auszeit ermöglicht werden. In einer Zeit, in welcher der Alltag oft von Therapien, Sorgen und organisatorischen Belastungen bestimmt ist, bietet das gemeinsame Wochenende Raum für Erholung, Nähe und neue Kraft. Abseits von Klinik und Verpflichtungen können Eltern und Kinder gemeinsam Schönes erleben und für einen Moment den Ausnahmezustand hinter sich lassen.



Der Internationale Kinderkrebstag erinnert daran, wie wichtig es ist, junge Patientinnen und Patienten nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder nicht nur medizinisch gut versorgt sind, sondern auch soziale Nähe, Teilhabe und Zuversicht erfahren. Denn kein Kind sollte sich in dieser schweren Zeit allein fühlen.

