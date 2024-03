Teilnehmerrekord bei der ELN-Jahrestagung am Nürburgring

Die ELN-Jahrestagung hat in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Mehr als 350 Besucher trafen sich am 8. und 9. März an der legendären Rennstrecke, um sich zu aktuellen Themen auszutauschen, neue Branchenimpulse mitzunehmen und natürlich – mit den Worten des ELN-Gründers gesprochen – „um zu handeln und zu verhandeln, zu kaufen und zu verkaufen!“



Als Firmengründer Walter Schiel diesen Satz ein letztes Mal auf der Bühne im Rahmen des Marktplatzes zum Besten gab, waren einige Teilnehmer und auch die Mitarbeiter emotional sehr gerührt. Immerhin hat er an diesem Tag sein Vermächtnis noch einmal ganz öffentlich an seinen Nachfolger Markus Hamacher übergeben. Für den wiederum war seine erste ELN-Jahrestagung in Alleinregie ebenfalls etwas ganz Besonderes: „Wir haben in diesem Jahr den Nürburgring als Veranstaltungsort gewählt, da er auf besondere Art und Weise die Legenden der Vergangenheit mit den Technologien der Zukunft verbindet.“ Und ganz in diesem Zeichen stand auch die gesamte Tagung.



Der Branchentag – Jetzt erst recht!



In den Vorträgen am Branchentag ging es um Strategien, wie der freie Mehrmarkenhandel und die freie Werkstatt ihre Kunden noch mehr an sich binden und ihr Marktpotenzial voll ausschöpfen können. „Erfolgsgeschichten mit Mutfaktor – vom Markenhandel zum Mehrmarkenhandel“ – unter diesem Slogan zeigten drei ELN/MMC-Händler ihren eigenen Weg auf, wie sie sich schon vor Jahren vom Hersteller emanzipiert haben oder gerade dabei sind, sich frei zu schwimmen. „Jetzt erst recht!“, so das Motto von Heike Stenger (Autohaus Stenger) aus Bad Laasphe im Banfetal. Ihre Kollegen Oliver Stieber (Autohaus Stieber) und Uwe Jäkel haben sich schon vor vielen Jahren vom Hersteller gelöst und sind seither unter eigener Flagge mit einer sehr starken Händlermarke sehr erfolgreich unterwegs – Leuchttürme des freien Mehrmarkenhandels, die optimistisch stimmen.



Wichtigster Impuls, der alle eint: „Echt sein, nah sein und vor allem: Netzwerke und Partnerschaften optimal nutzen!“ Mit dieser Essenz führte Prof. Hannes Brachat die Vorträge am Vormittag immer wieder zusammen und bereicherte den Branchentag sowohl mit seinem eigenen Vortrag als auch mit seinen unterhaltsamen Pointen.



360 Grad Ansatz – ELN vereint Partner für alle Bereiche unter einem Dach



Doch auch neue Kooperationspartner des ELN-Biotops zeigten, dass der freie KFZ-Betrieb noch mehr Potenzial hat: So stellte unter anderem der Reifen- und Teilehändler GETTYGO gemeinsam mit ELN das neue Reifen- und Teileportal auf der Plattform vor. Das Team von bezahl.de konnte aufzeigen, wie einfach und schnell digitales Bezahlmanagement aktuell administrative Herausforderungen bewältigt und die Werkstattgenossenschaft Motoo stellte sich für den Servicebereich im Verbund von ELN ebenfalls als starker Partner vor.



Eine besondere Verbindung gehen Motoo, der BVfK und ELN ab sofort ein: Als „Die Autohaus-Optimierer“ bieten sie einen gesamthaften Ansatz zur Beratung und Betreuung freier KFZ-Betriebe, die alle Bereiche von Verkauf, über Aftersales bis hin zu rechtlicher Beratung, z. B. bei Abmahnungen, abdeckt.



Spannend wurde es dann bei den Ausführungen von The Mobility House zum Thema Ladeinfrastruktur für den freien Handel. Hier wurden neue Geschäftsmodelle dank E-Mobilität aufgezeigt, die den einen oder anderen Händler sicher zum „neu denken“ bewegt haben. Apropos neu denken: „Relevanz statt Firlefanz“ und „Technik einfach nutzen“ – das waren die Schlagworte von KI-Experte Thorsten Jekel. Er zeigte auf, dass die KI nicht den Menschen ersetzt, aber dass KI – mit überschaubaren Kosten und wenig Aufwand – ein besonders gehaltvolles Kundenerlebnis schaffen kann.



Beim anschließenden Get-Together wurden die Inhalte vom Tag vertieft – oder sich einfach bei einem Glas Wein oder Bier darüber gefreut, dass alte Geschäftsbeziehungen vertieft oder neue in lockerer Atmosphäre angebahnt werden konnten.



Handeln & Verhandeln auf dem Marktplatz – Großer Besucherandrang an allen Ständen



Der Marktplatz am Samstag stand getreu seinem traditionellen Mantra unter dem Motto „Handeln und verhandeln“. Durch das neue Einlassverfahren via App und QR-Code wurde sichtbar, dass die Besucher auch nahezu alle Aussteller & Großhändler besucht und sich in wertvollen Gesprächen ausgetauscht haben. Es wurden Fahrzeugpakete verkauft, neue Portale ausprobiert, Verträge unterzeichnet oder Termine vereinbart. Das Resümee fast aller Beteiligten – sowohl Aussteller und Großhändler als auch Besucher - fasst ein Satz besonders bildhaft zusammen: „Tolles Forum leidenschaftlicher Unternehmer mit einem sehr vertrauensvollen Austausch.“



Starke Rückmeldungen gab es auch von Partnern und Mitausstellern für die ELN-Jahrestagung: Ansgar Klein, BVfK: „Ich habe schon viele tolle Händlerevents erlebt. Ob es dabei je ein Besseres gegeben hat, als Eure diesjährige Tagung, weiß ich allerdings nicht. Es war nicht nur ein, sondern es waren ganz viele Höhepunkte, die man erleben durfte.“



Nico Bastian, GETTYGO: „Vielen Dank für dieses Wochenende und den vielversprechenden Start unserer Kooperation. Wir sind ehrlich gesagt sprachlos, welchen Unternehmergeist Sie unter Ihren Mitgliedern vereinigen und sind stolz darauf zukünftig Teil davon zu sein.



Markus Hamacher ist als neuer ELN-Geschäftsführer stolz – vor allem auf sein Team: „Ohne die Menschen hinter ELN, könnten wir diese Atmosphäre niemals erzeugen und solch ein Event niemals auf die Beine stellen. Ich bin dankbar und stolz, mit diesem Team gemeinsam den freien KFZ-Betrieben weiter den Rücken zu stärken – auf das, was da noch kommt!“

