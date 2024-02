„Forum freier KFZ-Betrieb – mit ELN auf die Pole-Position“ heißt es am 8. und 9. März direkt am Nürburgring. Wo Rennfahrerlegenden große Triumphe feierten und die „Grüne Hölle“ einige vor echte Herausforderungen stellte, lädt ELN alle Händler, Kooperationspartner und interessierte Gäste zu seinem traditionellen B2B-Branchenevent ein. Egal ob Geschäftsführer, Verkäufer, Service-Mitarbeiter, Dienstleister oder einfach Automobilist aus Leidenschaft – die Jahrestagung am legendären Nürburgring bietet eine informative Plattform zum Austausch untereinander und jede Menge frische Impulse für das neue Geschäftsjahr.„Wir haben uns in diesem Jahr ganz bewusst für den Nürburgring als Event-Location entschieden. Wo sonst in Deutschland trifft Automobil-Tradition auf Innovation, treffen Legenden auf Nachwuchstalente und wo sonst kann man automobile Erfolgsgeschichten so hautnah erleben?“, schwärmt Markus Hamacher, Geschäftsführer der S&S Internet Systeme GmbH, dem Ausrichter der Jahrestagung.Die Veranstaltung richtet Ihren Fokus im Jahr 2024 besonders auf freie KFZ-Betriebe, die sich und ihren Betrieb - auch ohne einen Hersteller im Rücken - sicher für die Zukunft aufstellen wollen. Genau für diese Betriebe ist ELN ein innovativer und zuverlässiger Partner - sowohl im Verkauf als zukünftig auch im After Sales.Der Branchentag am Freitag bietet Besuchern und Händlern spannende Vorträge und Diskussionsrunden mit Automobil-Experten vor Ort. Folgende Referenten haben bereits jetzt zugesagt und bieten echten automobilen Mehrwert für alle Besucher:The Mobility House informiert über neue Verkaufschancen und Beratungskonzepte rund um das Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur.Prof. Hannes Brachat & Frank Motejat erleben Besucher in einem spannenden Impulsvortrag.Motoo zeigt, wie der freie KFZ-Betrieb seine After Sales Performance optimieren kann.GettyGo informiert über neue Möglichkeiten im Teilehandel.Digital-Vordenker Thorsten Jekel bringt digitale Impulse für den Handel mit den Themen KI & ChatGPT.Hensel Visit zeigt, wie mit dem Car Studio 360Grad, Fahrzeuge optimal in Szene gesetzt werden.bezahl.de gibt spannende Einblicke in das vollständig digitale Zahlungsmanagement.Der BVfK stellt vor: Die Autohaus-Optimierer für den freien KFZ-Betrieb.Das komplette Programm befindet sich auf dem eigens für die Tagung eingerichteten Portal www.eln-tagung.de Versorgt mit frischen Ideen, interessanten Anregungen fürs Tagesgeschäft und vielen wertvollen neuen Kontakten, lassen die Besucher den Abend beim anschließenden Get-Together entspannt ausklingen.Der Marktplatz am Samstag steht ganz im Zeichen von Handeln & Verhandeln, von Kennenlernen und sich begeistern lassen durch Aussteller, Kooperationspartner und Großhändler. Das ELN-Team wird an seinem Stand die aktuelle Version ihrer herstellerunabhängigen Händlerplattform vorstellen. Viele weitere Partner werden ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen rund um den KFZ-Betrieb erlebbar machen.Die Tagung 2023 in Mönchengladbach hat ELN seinen Partnern und allen Gästen erneut gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch vor Ort ist. Sie beschreiben die Jahrestagung immer als lohnendes Event: „Ein absolutes Highlight für uns war die ELN-Tagung im Borussiapark. Die Resonanz war überragend und wir konnten für uns viele neue und interessante Kontakte einsammeln. Im nächsten Jahr bin ich definitiv dabei.“, sagt die Bank11.Ein Mehrmarken Center-Partner aus Lüneburg beschreibt es so: „Wieder einmal eine top gelungene und gut organisierte Veranstaltung. Es ist immer schön, die Leute vor Ort wiederzutreffen und sich auszutauschen. Ich habe jedes Mal eine Menge Spaß und komm immer gerne wieder.“Ein weiterer Fahrzeughändler aus dem Rheinland lobt besonders den Branchentag: „Der Freitag war unheimlich informativ und facettenreich. Doch auch der Samstag hat sich für mich gelohnt!“Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich den Termin im Kalender einzutragen und sich direkt über die Tagungsseite www.eln-tagung.de noch schnell anzumelden.