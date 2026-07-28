Ryzon wird erster Apparel-Partner von CANYON//SRAM und Teil der WeFemmes-Bewegung
Die Kölner Sportbekleidungsmarke rüstet das UCI Women's WorldTeam CANYON//SRAM aus. Das Renndebüt feiert das neue Kit beim Auftakt der Tour de France Femmes avec Zwift.
Für Ryzon ist es die erste WorldTour-Partnerschaft im Frauen-Radsport und zugleich die konsequente Fortsetzung dessen, wofür die Marke seit 2016 steht: Athlet:innen auf ihrem Weg zu begleiten, von der ersten Ausfahrt bis zur Weltspitze.
Sichtbarstes Zeichen der Partnerschaft ist das neue Kit im WeFemmes-Design, das sein Renndebüt auf der ersten Etappe feiert. Das Trikot übersetzt die Haltung der Bewegung in Farbe und Form, laut, selbstbewusst und mit eigener Handschrift. Auf der Straße fahren es einige der stärksten Namen des Feldes: Kasia Niewiadoma-Phinney, Siegerin der Tour de France Femmes 2024, Antonia Niedermaier, in diesem Jahr Gesamtzweite beim Giro d'Italia Women, und die 21-jährige britische Straßen- und Zeitfahrmeisterin Zoe Bäckstedt, die ihr Tour-Debüt feiert. Dieselbe Handschrift trägt die WeFemmes Collection: Ab Dienstag, dem 28. Juli, sind Replika-Jersey (Women und Men, 130 €) und Casual-Shirt (Women und Men, 60 €) auf ryzon.com und canyon.com erhältlich.
Mehr als ein Sponsoring: WeFemmes
Das Besondere liegt in der Haltung dahinter. Mit WeFemmes öffnet sich CANYON//SRAM über das Profi-Peloton hinaus zu einer Bewegung, der man sich anschließen kann. Im Kern steht ein einfacher Gedanke: Radfahren ist Freiheit, und diese Freiheit gehört allen auf dem Rad. WeFemmes bringt diese Haltung auf eine eigene Linie: riding our own line.
Genau hier trifft WeFemmes auf die DNA von Ryzon. Community stand für die Marke von Beginn an im Mittelpunkt: gemeinsam wachsen, über den sportlichen Horizont blicken, Zugehörigkeit schaffen. WeFemmes trägt diesen Gedanken auf die WorldTour-Bühne.
Mario Konrad, Founder Ryzon:
"Es ist für uns eine große Ehre, WeFemmes unterstützen zu dürfen. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht um uns, sondern um eine Vision, die weit über klassisches Sponsoring hinausreicht. Wir sind unendlich dankbar, dabei helfen zu dürfen, diesen starken Community-Gedanken auf die größte Bühne des Frauen-Radsports zu bringen. Das Scheinwerferlicht gehört dieser großartigen Bewegung und den Frauen, die sie antreiben."
Vom Profi-Team zur Bewegung
CANYON//SRAM hat das vergangene Jahrzehnt damit verbracht, die Regeln des Frauen-Radsports neu zu schreiben, von der Talentsuche über das eigene Generation-Nachwuchsteam bis zum Trikotdesign. So öffneten sich Wege, die sonst verschlossen bleiben: Rosa Klöser stieg erst in ihren Zwanzigern aufs Rad und gewann vier Jahre später das härteste Gravel-Rennen der Welt, Sophie Alisch kam aus dem Profiboxen ins Peloton. WeFemmes führt diesen Geist weiter, von einer Plattform für Frauen hin zu Frauen, die den Sport selbst definieren.
Rund um den Start entsteht ein gemeinsamer Ort, an dem die Bewegung erlebbar wird. Von hier aus starten Community Rides, hier finden ein Workshop und eine Watch-Party statt, hier treffen sich Fahrerinnen, Fans und Neugierige. Zugehörigkeit entsteht über das gemeinsame Erlebnis, unabhängig vom Leistungsniveau. So wird aus der Haltung von Tag eins gelebte Praxis.
Beth Duryea, CANYON//SRAM co-owner and Marketing and Communications Manager:
"Over the past ten years of CANYON//SRAM, our ambitions have always extended beyond racing. Throughout our journey, we’ve seen women’s cycling evolve not only on the road, but through the stories, connections and community that have grown alongside the sport. Together with partners such as CANYON, SRAM and Zwift, we’ve been proud to help shape that evolution.
Designed by Canyon and new partner Ryzon, this stunning WeFemmes jersey celebrates how far we’ve come, and shows that the future is bold and bright! Seeing it worn by CANYON//SRAM and CANYON//SRAM Generation in front of countless fans – from the biggest stage at the Tour de France Femmes avec Zwift to rides and events of every size around the world – will be incredibly special.”
Tiffany Cromwell, rider with CANYON//SRAM since 2016:
"I’m always excited to see the latest CANYON//SRAM kit design, as we’re always spoilt in this department. The WeFemmes edition is no different. It’s striking and eye-catching, with an eclectic mix of colours that have a real liquid-pop feel, while the white base keeps it fresh. More than just a jersey, it’s a statement that will be seen and worn around the world, sparking conversations about WeFemmes and the community we’re building."
Emily Dixon, 2024 Zwift Academy Winner and Generation rider:
"I really love the new kit! I think it perfectly represents the new era of women’s cycling, where anyone can ride a bike and experience the pride, joy and sense of belonging that comes with being part of this amazing community."
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