Aktivurlaub in Schweden

Das Aktivcenter in Stömne zählt zu den Favoriten bei den Gästen von Rucksack Reisen. In der Provinz Värmland treffen sich Naturliebhaberinnen und Aktivurlauber.



In der „Stömnewoche“ stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Kanus und Tourenräder zur freien Verfügung. Jeden Tag werden geführte Touren, Wanderungen und Ausflüge angeboten. Die Köche verwöhnen die Teilnehmer mit schwedischer „husmannskost“. Abends entspannt man in der Sauna, schnibbelt und schmettert beim Tischtennis, bestaunt am Lagerfeuer den Sternenhimmel oder legt sich auf die Lauer, um Elche zu sehen, die von den Apfelbäumen naschen.



Der Stömnegården, eine um 1900 errichtete Dorfschule, wurde zu einem gemütlichen Gruppenhaus umgebaut. Der Charme der Jahrhundertwende und das rustikale Flair blieben erhalten, wie es sich für ein Haus in einer Naturregion gehört. Jedes Zimmer, alle mit Dusche und WC, hat ein Motto, das an Schulfächer wie Biologie und Musik und berühmte Schwedinnen und Schweden, wie Astrid Lindgren und Björn Borg, erinnert.



Die meisten Gäste kombinieren den einwöchigen Aufenthalt im Stömnegården mit einer einwöchigen Outdoortour. Bei der großen Auswahl fällt die Wahl echt schwer. Am beliebtesten ist Waldläuferwoche, mit etwa gleichlangen Kanu- und Wanderetappen im Naturreservat Glaskogen. Aber auch die reinen Kanu-, Seekajak- und Trekkingwochen haben eine große Fan-Gemeinde. In einer kleinen Gruppe wandern und paddeln maximal elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Guide von einem Zeltplatz zum nächsten.



Auch die Schreibreise „Das Pippilottaprinzip“ (mit Autorin Susanne Niemeyer), der „Outdoor-Fotokurs“ (mit Fotodesigner Thomas Rathay), der Sprachkurs „Hej Sverige“ (mit Elizabet Gerber Andelius) und die Yoga-Reisen wenden sich an unternehmungslustige Menschen, die sich gerne draußen bewegen und frische Luft atmen.



Der Clou: Alle Wochen sind einzeln buchbar oder miteinander zu kombinieren.



Der Bonus: Wer zwei Wochen bleibt, erhält einen vergünstigten Preis für die umweltfreundliche Busanreise. So werden zweiwöchige Reisen zu einem attraktiven Preis ab 1579,- Euro angeboten, inkl. Unterkunft (7 x Haus + 7 x Zelt), Kanu-, Trekking- oder Waldläuferwoche, Verpflegung, Busanreise (ab Münster und Hamburg), Aktivprogramm, Spezialausrüstung und Reiseleitung.



Termine: Jede Woche von Mitte Juni bis Mitte September.

