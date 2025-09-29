NO PRESSURE - Ergon präsentiert SMS-Mountainbike-Sattel: Neues Entlastungskonzept für Trail-, All-Mountain- und E-MTB-Fahrer

Mountainbiken bedeutet Freiheit, Flow und Abenteuer – aber auf keinen Fall Druck. Entscheidend für ein angenehmes Fahrerlebnis ist daher die gezielte Druckentlastung. Der neue SMS-Sattel wurde extra dafür nach einem ergonomischen Konzept entwickelt, das auf die kompaktere, aufrechtere Sitzposition moderner Mountainbike-Geometrien abgestimmt ist und effektiv Druck auf den Sitzbereich und somit Taubheitsgefühle in dieser Körperregion verhindert. Der SMS von Ergon ist daher der optimale Mountainbike-Sattel für Trail-, All Mountain- und Touren-Biker, die Wert auf Performance und Komfort legen – egal ob mit Mountainbike oder E-MTB.
NO PRESSURE – nur Fahrspaß.
Trotz des vergrößerten Entlastungskanals ist es den Ergon-Entwickler*innen gelungen, mittels der optimierten Y-Form des Sattels und der Überwölbung seiner Oberfläche, den Sitzdruck gleichmäßig und ohne Einschränkungen zu verteilen. Das kompakte Design mit verkürzter, flacher Sattelnase schafft zusätzlich mehr Bewegungsfreiheit und sorgt für deutliche Entlastung im vorderen Sattelbereich. Mehr Beinfreiheit, volle Kontrolle und spürbar weniger Beschwerden machen den SMS so zum perfekten Begleiter auf Trails, Touren und technischen Abfahrten.
Kompakter, moderner, komfortabler
Die Geometrien moderner Mountainbikes haben sich in den letzten Jahren stark verändert: steilere Sitzrohrwinkel und eine aufrechtere Fahrposition sind heute Standard. Genau hier setzt der neue Ergon SMS-Sattel an und besticht durch folgende, auf die veränderten Parameter perfekt angepassten Merkmale:
- Druckentlastende Oberfläche: Ein vergrößerter Entlastungskanal sorgt für eine effektivere Druckreduktion im Dammbereich, während die spezielle Sattelform und die Überwölbung der Oberfläche eine gleichmäßige Abstützung über die Sitzknochen gewährleistet.
- Verkürzte Nase, kompakte Form: Perfekt abgestimmt auf die moderne, zentrale Sitzposition.
- Orthopedic Comfort Foam: Besticht durch seine herausragenden Dämpfungseigenschaften und bester Verteilung des Sitzdrucks. Mehr Komfort über längere Fahrzeiten und Entlastung besonders im Dammbereich (bei Herren) beziehungsweise in sensiblen Regionen.