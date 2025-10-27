Literarischer Roadtrip – Lennart Schaefer cruist auf seiner LITERADTOUR 7 Monate mit einem Ca Go Bike quer durch Deutschland
Lennart Schaefer radelt auf einem Ca Go FS200 Life Multi von Leipzig nach Frankfurt – 10.000 Kilometer zum Wohle der Literatur.
„Das Buch ist quicklebendig – es braucht nur neue Impulse“, sagt Lennart Schaefer, der mit seiner Tour quer durch alle 16 Bundesländer Verlage, Autoren, Schulen und Buchhandlungen besucht hat. Sein elektrisch unterstütztes Lastenrad von Ca Go war dabei sein treuer Begleiter – mobiles Zuhause, Transportmittel und Bühne zugleich.
Langstreckentest für das Ca Go FS200 Life Multi
Rund 10.000 Kilometer und nur ein einziger Wartungsstopp in Koblenz: Das Ca Go FS200 Life Multi hat auf der LITERADTOUR bewiesen, was in ihm steckt. Nach über 10.000 Kilometern unter Dauerbelastung zeigte sich das Lastenpedelec auch bei der Ankunft in Frankfurt in bestem Zustand – lediglich Verschleißteile wie Reifen und Bremsbeläge wurden zwischenzeitlich im Ca Go-Servicecenter erneuert.
„Das Ca Go ist für mich längst nicht mehr das beste Fahrrad – es ist das beste Fahrzeug überhaupt“, so der 27-jährige nach dem Zwischenstopp bei den Entwicklern in Koblenz. Sich an das Lastenrad und seine Fahreigenschaften zu gewöhnen, sei ein Klacks gewesen, erinnert sich der Literatur-Fan, der sich in seiner Freizeit auch dem Bikepacking verschrieben hat.
Mit zwei zusätzlichen Gepäcktaschen am Heck seines elektrischen Gefährts habe er stets alles dabeigehabt, was er für die Berichterstattung von seinem Trip und für die Ortstermine brauchte. Kameraequipment, Flyer und Bücher waren sicher in der geschlossenen, stoßfesten Front-Box verstaut. Kleidung und Verpflegung verteilte er auf weitere Taschen. Dank des abschließbaren Deckels der Ca Go EPP-Box blieb seine hochwertige Ausrüstung stets sicher und geschützt.
Bücher, Begegnungen und Begeisterung
Während seiner Reise sammelte Lennart Schaefer Geschichten und Gespräche aus allen Ecken des Landes. Ob bei Lesungen in kleinen Buchhandlungen, während Begegnungen mit Politikern oder spontanen Gesprächen am Straßenrand – überall stieß er auf Neugier und Begeisterung.
Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, erreicht Lennart Schaefer mit seinem Ca Go FS200 Life Multi die Frankfurter Buchmesse, wo er sein Projekt vorstellen und von seinen Erlebnissen berichten wird. Besucher können ihn vor Ort treffen, seinen Reiseerfahrungen lauschen und das einzigartige Lastenrad aus nächster Nähe erleben.
Über Ca Go
Die Koblenzer Marke Ca Go steht für innovative, sichere und nachhaltige E-Lastenräder, die Mobilität neu definieren. Das Ca Go FS200 Life Multi kombiniert Fahrspaß, Funktionalität und höchste Sicherheitsstandards – entwickelt für Menschen, die mehr bewegen wollen. Mit der Unterstützung von Projekten wie der LITERADTOUR unterstreicht Ca Go seine Vision einer modernen, bewussten und nachhaltigen Mobilitätskultur.
Weitere Informationen unter www.cagobike.com