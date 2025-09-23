Ergon verlängert Kooperation mit Canyon//Sram zondacrypto
Die Ergonomie-Spezialisten von Ergon verlängern ihre Zusammenarbeit mit dem Frauen-Worldtour-Team Canyon//Sram zondacrypto bis 2028
„Wir sind sehr froh, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit Canyon//Sram zondacrypto verlängern. Neben den sportlichen Erfolgen ist das Produkt-Feedback der besten Fahrerinnen der Welt von großem Wert für unsere Entwicklungsarbeit”, sagt Ergon-Gründer und CEO Franc Arnold. Er freue sich darauf, so Arnold, mit den Ergon-Produkten weiterhin ein Garant für den Erfolg des Teams sein zu können.
Tatsächlich bestreiten die 18 Damen um die Tour de France Femmes-Siegerin von 2024, Kasia Niewiadoma, ihre Rennen nicht nur auf dem SR Pro Carbon Women-Sattel, das Team vertraut auch auf die komfortablen Lenkerbänder aus dem Hause Ergon. „Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft mit der Unterstützung des Teams neue Entwicklungen vorantreiben können“, sagt Ergon-Liaison-Manager Markus Zingen. Von diesen würden letztlich auch Hobbysportler und Freizeitradler profitieren. „Wir arbeiten mit höchstem Aufwand an der Erforschung und Weiterentwicklung von ergonomischen Lösungen, um Beschwerden so gut wie möglich abzuschalten und die Leistungsfähigkeit der Athletinnen zu verbessern“, sagt Zingen.
