Ergon verlängert Kooperation mit Canyon//Sram zondacrypto

Schon seit 2016 arbeitet Ergon – der Ergonomie-Spezialist für qualitativ herausragende Fahrradsättel, -griffe und Lenkerbänder – mit der Frauen-Equipe der heutigen Worldtour-Mannschaft Canyon//Sram zondacrypto zusammen. Jetzt haben die Kooperationspartner ihre Zusammenarbeit bis zum Ende des Jahres 2028 vertraglich verlängert. Dabei beschränkt sich Ergon nicht nur auf das Sponsoring des erfolgreichen Teams. Zusammen mit den Profi-Damen konnte das Koblenzer Unternehmen schon einige Produktlinien wie beispielsweise die erfolgreich im Markt platzierte SR Women Sattelserie entwickeln.



„Wir sind sehr froh, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit Canyon//Sram zondacrypto verlängern. Neben den sportlichen Erfolgen ist das Produkt-Feedback der besten Fahrerinnen der Welt von großem Wert für unsere Entwicklungsarbeit”, sagt Ergon-Gründer und CEO Franc Arnold. Er freue sich darauf, so Arnold, mit den Ergon-Produkten weiterhin ein Garant für den Erfolg des Teams sein zu können.



Tatsächlich bestreiten die 18 Damen um die Tour de France Femmes-Siegerin von 2024, Kasia Niewiadoma, ihre Rennen nicht nur auf dem SR Pro Carbon Women-Sattel, das Team vertraut auch auf die komfortablen Lenkerbänder aus dem Hause Ergon. „Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft mit der Unterstützung des Teams neue Entwicklungen vorantreiben können“, sagt Ergon-Liaison-Manager Markus Zingen. Von diesen würden letztlich auch Hobbysportler und Freizeitradler profitieren. „Wir arbeiten mit höchstem Aufwand an der Erforschung und Weiterentwicklung von ergonomischen Lösungen, um Beschwerden so gut wie möglich abzuschalten und die Leistungsfähigkeit der Athletinnen zu verbessern“, sagt Zingen.



Ergon – Spürbar besser.

