Ergon erweitert GDH-Serie: Neue MTB-Griffe in drei Größen für maximale Kontrolle im Gravity- und Downhill-Einsatz

Made in Germany

GravityControl Rubber Compound: die weichste Ergon-Mischung für maximale Vibrationsdämpfung

Ergonomische Form zur Reduktion von Handermüdung und Arm-Pump in anspruchsvollem Gelände

Multidirektionales, progressives Dämpfungssystem durch verzahnte Strukturblöcke

Anatomische Fingerzonen: vier angewinkelte Kanäle für eine racing-typische Hand- und Armhaltung

Innen- und Außenstopps: sattes Griffgefühl und präzise Hebelorientierung

Drei Größen: GDH Slim, GDH, GDH Fat

GDH Slim: 30 Millimeter Durchmesser

GDH: 32 Millimeter Durchmesser

GDH Fat: 34 Millimeter Durchmesser

GDH Slim: Black, Slay Grey, Vicious Pink, Juicy Orange

GDH: Black, Slay Grey, Vicious Pink, Juicy Orange, Nightride Blue, Lunar Lilac, Chili Red

GDH Fat: Black, Slay Grey, Juicy Orange, Nightride Blue, Lunar Lilac, Chili Red

GDH Vali Höll Edition: Black/Gold, White/Gold

Vali Höll Edition: €44.95 / $49.95 / £39.99

Ab sofort im Fachhandel verfügbar

Ergon, führender Spezialist für Fahrrad-Ergonomie, kündigt die Erweiterung der GDH-Griffserie auf drei Größen und mehrere neue Farben an. Der Ergon GDH wurde gemeinsam mit den Ergon-Athleten Vali Höll, Troy Brosnan und Luca Shaw entwickelt und ist seitdem deren bevorzugter Griff im Gravity-Racing.Das bewährte GDH-Design mit seinem multidirektionalen Dämpfungssystem, anatomischen Fingerzonen und der firmeneigenen GravityControl-Gummimischung ist nun in zwei zusätzlichen Größen erhältlich. Damit finden noch mehr Fahrer*innen eine Größe, die perfekt zu Handform und Fahrstil passt. Alle drei Modelle verfügen über miteinander verzahnte Dämpfungsblöcke auf der Griffoberseite, die eine progressive Stoßabsorption bieten: weich im ersten Kontakt, stabil bei starken Einschlägen. Die ergonomisch ausgeformten, angewinkelten Fingerzonen auf der Unterseite unterstützen die typische „Ellbogen-raus“-Racing-Position und vermitteln ein sattes, kontrolliertes Griffgefühl. Ein Aussenstopp gibt der Handfläche leichten Gegendruck, während der Innnestopp die Hand sowie den Daumen optimal für präzise Schaltvorgänge positioniert.Hergestellt in Deutschland verbindet die GravityControl Rubber Compound all diese Eigenschaften: maximale Vibrationsdämpfung über alle drei Größen hinweg.Der GDH Slim sorgt mit 30 Millimeter Durchmesser für eine direktere Verbindung zwischen Hand und Lenker. So überträgt er Trail-Feedback besonders klar – ideal für Fahrer*innen, die das Terrain aktiv spüren möchten, höchste Präzision auf technischen Linien suchen oder eine kleinere Handgröße haben. Ergonomie, Dämpfung und Grip-Eigenschaften entsprechen dem regulären Modell. Die GravityControl-Gummimischung funktioniert auch im schmaleren Durchmesser uneingeschränkt.„Ich fahre den GDH seit Jahren und bin seit zwei Monaten mit der Slim-Version unterwegs“, berichtet Ergon-Athlet Nate Hills. „Die Dämpfung ist definitiv auf dem Niveau des ursprünglichen GDH – der Slim gibt mir mehr Präzision und trotzdem genug Komfort im heftigen Gelände.“Der GDH bleibt der Maßstab: ein 32-Millimeter-Griff, der das direkte Feedback eines High-Performance-Griffs mit einer ergonomischen Form verbindet, um dauerhafte Belastung bei hohen Geschwindigkeiten zu entschärfen und Ermüdung sowie Arm-Pump zu reduzieren. Drei Jahre an Weltcup-Podiumsresultaten bestätigen diese Erfolgsformel. Keine Änderungen. Weil keine nötig waren.Der GDH Fat mit 34 Millimeter Durchmesser vergrößert die Kontaktfläche zwischen Hand und Griff, verteilt den Druck gleichmäßiger auf der Handfläche und reduziert Ermüdung auf langen, ruppigen Abfahrten. Das Ergebnis ist ein ruhigeres, kontrollierteres Gefühl an der Front. Ideal für Fahrer*innen, die größere Griffe bevorzugen oder zusätzlichen Komfort suchen, um Stöße und Vibrationen abzumildern.Ergon ist ein führender Hersteller ergonomischer Fahrradkomponenten mit Sitz in Koblenz. Seit der Gründung im Jahr 2004 steht die Marke für durchdachtes Produktdesign, wissenschaftlich fundierte Ergonomie und höchste Qualität. Von Griffen über Sättel bis hin zu Rucksäcken entwickelt Ergon Produkte, die das Fahrerlebnis spürbar verbessern – für mehr Komfort, mehr Performance und mehr Freude am Radfahren. Ganz egal ob auf dem Rennrad, Gravelbike, Mountainbike oder im Alltag.