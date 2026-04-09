Ergon erweitert GDH-Serie: Neue MTB-Griffe in drei Größen für maximale Kontrolle im Gravity- und Downhill-Einsatz

Das bewährte GDH-Design mit seinem multidirektionalen Dämpfungssystem, anatomischen Fingerzonen und der firmeneigenen GravityControl-Gummimischung ist nun in zwei zusätzlichen Größen erhältlich. Damit finden noch mehr Fahrer*innen eine Größe, die perfekt zu Handform und Fahrstil passt. Alle drei Modelle verfügen über miteinander verzahnte Dämpfungsblöcke auf der Griffoberseite, die eine progressive Stoßabsorption bieten: weich im ersten Kontakt, stabil bei starken Einschlägen. Die ergonomisch ausgeformten, angewinkelten Fingerzonen auf der Unterseite unterstützen die typische „Ellbogen-raus“-Racing-Position und vermitteln ein sattes, kontrolliertes Griffgefühl. Ein Aussenstopp gibt der Handfläche leichten Gegendruck, während der Innnestopp die Hand sowie den Daumen optimal für präzise Schaltvorgänge positioniert.
Hergestellt in Deutschland verbindet die GravityControl Rubber Compound all diese Eigenschaften: maximale Vibrationsdämpfung über alle drei Größen hinweg.
GDH Slim – Präzise Kontrolle
Der GDH Slim sorgt mit 30 Millimeter Durchmesser für eine direktere Verbindung zwischen Hand und Lenker. So überträgt er Trail-Feedback besonders klar – ideal für Fahrer*innen, die das Terrain aktiv spüren möchten, höchste Präzision auf technischen Linien suchen oder eine kleinere Handgröße haben. Ergonomie, Dämpfung und Grip-Eigenschaften entsprechen dem regulären Modell. Die GravityControl-Gummimischung funktioniert auch im schmaleren Durchmesser uneingeschränkt.
„Ich fahre den GDH seit Jahren und bin seit zwei Monaten mit der Slim-Version unterwegs“, berichtet Ergon-Athlet Nate Hills. „Die Dämpfung ist definitiv auf dem Niveau des ursprünglichen GDH – der Slim gibt mir mehr Präzision und trotzdem genug Komfort im heftigen Gelände.“
GDH – Die goldene Mitte
Der GDH bleibt der Maßstab: ein 32-Millimeter-Griff, der das direkte Feedback eines High-Performance-Griffs mit einer ergonomischen Form verbindet, um dauerhafte Belastung bei hohen Geschwindigkeiten zu entschärfen und Ermüdung sowie Arm-Pump zu reduzieren. Drei Jahre an Weltcup-Podiumsresultaten bestätigen diese Erfolgsformel. Keine Änderungen. Weil keine nötig waren.
GDH FAT – More Cushion
Der GDH Fat mit 34 Millimeter Durchmesser vergrößert die Kontaktfläche zwischen Hand und Griff, verteilt den Druck gleichmäßiger auf der Handfläche und reduziert Ermüdung auf langen, ruppigen Abfahrten. Das Ergebnis ist ein ruhigeres, kontrollierteres Gefühl an der Front. Ideal für Fahrer*innen, die größere Griffe bevorzugen oder zusätzlichen Komfort suchen, um Stöße und Vibrationen abzumildern.
Die GDH Serie in Kürze
- Made in Germany
- GravityControl Rubber Compound: die weichste Ergon-Mischung für maximale Vibrationsdämpfung
- Ergonomische Form zur Reduktion von Handermüdung und Arm-Pump in anspruchsvollem Gelände
- Multidirektionales, progressives Dämpfungssystem durch verzahnte Strukturblöcke
- Anatomische Fingerzonen: vier angewinkelte Kanäle für eine racing-typische Hand- und Armhaltung
- Innen- und Außenstopps: sattes Griffgefühl und präzise Hebelorientierung
- Drei Größen: GDH Slim, GDH, GDH Fat
- GDH Slim: 30 Millimeter Durchmesser
- GDH: 32 Millimeter Durchmesser
- GDH Fat: 34 Millimeter Durchmesser
- GDH Slim: Black, Slay Grey, Vicious Pink, Juicy Orange
- GDH: Black, Slay Grey, Vicious Pink, Juicy Orange, Nightride Blue, Lunar Lilac, Chili Red
- GDH Fat: Black, Slay Grey, Juicy Orange, Nightride Blue, Lunar Lilac, Chili Red
- GDH Vali Höll Edition: Black/Gold, White/Gold
- Vali Höll Edition: €44.95 / $49.95 / £39.99
- Ab sofort im Fachhandel verfügbar
Ergon ist ein führender Hersteller ergonomischer Fahrradkomponenten mit Sitz in Koblenz. Seit der Gründung im Jahr 2004 steht die Marke für durchdachtes Produktdesign, wissenschaftlich fundierte Ergonomie und höchste Qualität. Von Griffen über Sättel bis hin zu Rucksäcken entwickelt Ergon Produkte, die das Fahrerlebnis spürbar verbessern – für mehr Komfort, mehr Performance und mehr Freude am Radfahren. Ganz egal ob auf dem Rennrad, Gravelbike, Mountainbike oder im Alltag.