Reclaim the Streets & Discover the new Sneak 3 EQ with Q’AUTO

ROSE Bikes

Über die ROSE Bikes GmbH

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des 580 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden.

Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE-Stores in Deutschland von Bocholt über Köln und Berlin bis München sowie in der Schweiz am Zürichsee, Basel, Bern und St. Gallen und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.

alles anzeigen