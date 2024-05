ROSE Bikes baut Servicenetzwerk auf über 130 Partnerwerkstätten im DACH-Raum aus

ROSE Bikes

Über die ROSE Bikes GmbH

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen

einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des Familienunternehmens liegt auf eigenen,

hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und

europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel

und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produktund Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores in Deutschland von Bocholt über Köln und

Berlin bis München sowie in der Schweiz am Zürichsee und in zahlreichen Kooperationsgeschäften

erlebbar. Für Inspektionen und Reparaturen stellt ROSE Bikes eines der breitesten Netzwerke mit über 130

Partnerwerkstätten zur Verfügung.

