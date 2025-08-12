Kontakt
Neu erschienen: feinstoffblick #15 – Impulse für mehr innere Lebendigkeit, Klarheit und Selbstwahrnehmung

Die aktuelle Printausgabe der Zeitschrift zur Göthert-Methode bietet fundierte Einblicke in die feinstoffliche Arbeit – mit Themen rund um eine natürlich gesunde Atmung, Selbstfürsorge, aktuelle Forschung und berufliche Entwicklung

(lifePR) (Potsdam, )
Die neue Ausgabe der Zeitschrift feinstoffblick ist erhältlich. Bereits zum 15. Mal widmet sich die Fachpublikation der Göthert-Methode dem feinstofflichen Körper und dessen Bedeutung für Gesundheit, inneres Wohlbefinden und persönliche Entwicklung. Die gedruckte Ausgabe kann kostenfrei angefordert werden.

Mehr als Entspannung: echte Selbstwahrnehmung

Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Atmung – jedoch im umfassenderen Sinne: als Spiegel innerer Spannungszustände und als Zugang zu mehr innerer Weite. Die Artikel zeigen, wie sich eine tiefere Atmung auf natürliche Weise wiederentfalten kann, wenn feinstoffliche Belastungen gelöst werden.

Forschung und Praxis im Dialog

Die neue Ausgabe präsentiert zudem aktuelle Messungen der Herzratenvariabilität (HRV), die wissenschaftlich belegen: Diese feinstoffliche Arbeit (Subtle Body Balance) beeinflusst direkt das vegetative Nervensystem – insbesondere den Vagusnerv, der für Regeneration, Ausgeglichenheit und Resilienz verantwortlich ist. Die Ergebnisse stoßen zunehmend auch im medizinischen Kontext auf Anerkennung – etwa auf dem Ärztekongress für Integrative Medizin (IGNK) auf Kos, wo die Methode Subtle Body Balance vorgestellt wurde.

Einblicke aus der Praxis

Zahlreiche Erfahrungsberichte und Interviews geben authentische Einblicke in die Erlebnisse von Menschen, die durch die Übungen und Anwendungen von Subtle Body Balance ihren Feinstoffkörper bewusst erlebt und ertastet haben. Sie zeigen auf, wie bedeutsam es ist, ein Bewusstsein für diesen vergessenen Teil von uns Menschen zu erlangen. Weitere Beiträge geben Einblick in den Berufsalltag von Menschen, die mit Subtle Body Balance nach der Göthert-Methode arbeiten und zeigen, wie diese feinstoffliche Arbeit ihren beruflichen sowie privaten Alltag verbessert. Leser:innen erfahren, wie die Methode nicht nur zur Stressprävention beiträgt, sondern auch Klarheit, Selbstfürsorge und berufliche Kompetenz stärkt.

Für alle, die neue Wege suchen

Ein kompakter Selbsttest – „Wie geht es mir eigentlich?“ – rundet die Ausgabe ab und lädt dazu ein, sich selbst bewusster wahrzunehmen – als erster Schritt in Richtung Veränderung.

Ein Heft, das bewegt – für Laien und Fachleute

Ob persönliche Erfahrungsberichte, Fachinterviews oder praxisnahe Impulse – die Zeitschrift richtet sich an alle, die sich für persönliche Entwicklung, moderne Prävention und feinstoffliche Gesundheit interessieren – ob privat oder beruflich.

Diese Ausgabe macht deutlich:
Feinstoffliche Gesundheit ist keine abstrakte Idee, sondern ein kraftvoller Weg zu mehr Resilienz, innerer Orientierung und Lebensqualität.

Wir senden Ihnen gerne ein kostenfreies Exemplar per Post zu – eine
kurze E-Mail an kontakt@goethert.de genügt.
Hier können Sie die Zeitschrift herunterladen: zum feinstoffblick #15

Weitere Informationen zur Methode: www.göthert-methode.de

Subtle Body Balance-Practitioner - Die Ausbildung für Gesundheitsprofis

Ronald Göthert

Ronald Göthert, Autor und Entwickler der Göthert-Methode, ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der feinstofflichen Gesundheit. Seine bahnbrechenden Forschungen, sein fundiertes Wissen und seine 25-jährige Praxistätigkeit bilden die Grundlage für Seminare, Feinstofftherapien und die Ausbildungen zum Subtle Body Balance-Coach sowie zum Subtle Body Balance-Practitioner für Therapeut:innen.

