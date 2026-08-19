Der neue Airstream World Traveler 17

Mit dem neuenerweitert Airstream seine World Traveler Baureihe um ein Modell, das speziell für moderne Zugfahrzeuge mit einer Anhängelast bis 1.600 kg entwickelt wurde. Mit einer Aufbaulänge von nur 4,50 Metern, einer Breite von lediglich 2,30 Metern und einem zulässigen Gesamtgewicht von nur 1.600 kg eröffnet der World Traveler 17 einer völlig neuen Zielgruppe den Einstieg in die Welt von Airstream – ohne dabei Kompromisse beim Wohn- und Schlafkomfort einzugehen.Nachdem Airstream im vergangenen Jahr den World Traveler 22 als erstes Modell der neuen World Traveler Baureihe vorgestellt hatte, folgt nun mit dem World Traveler 17 die konsequente Ergänzung der World Traveler Baureihe.„Mit dem World Traveler 17 erschließen wir die Zugfahrzeugklasse bis 1.600 kg Anhängelast – und das mit einem Fahrzeug im klassischen Airstream-Design. Damit können viele Besitzer kompakterer Zugfahrzeuge – vom klassischen Pkw bis hin zu zahlreichen Elektrofahrzeugen wie beispielsweise dem Tesla Model Y – einen Airstream ziehen. Genau dafür wurde dieses Fahrzeug entwickelt“, erklärt Armin Heun von Airstream Germany.Im Vergleich zum bisherigen Bambi 16 bietet der World Traveler 17 entscheidende Vorteile. Mit einer Fahrzeugbreite von nur 2,30 Metern statt 2,50 Metern harmoniert er deutlich besser mit kleineren Zugfahrzeugen. Die zusätzlichen 30 Zentimeter Aufbaulänge wurden konsequent für mehr Komfort genutzt: Ein 1,40 Meter breites Bett sowie die großzügige, ebenfalls zum Schlafplatz umbaubare Sitzgruppe sorgen für ein Raumgefühl, das in dieser Fahrzeugklasse außergewöhnlich ist.Auch bei der Ausstattung müssen Käufer keine Kompromisse eingehen. Der World Traveler 17 übernimmt nahezu die komplette Technik seines größeren Bruders. Bereits serienmäßig gehören eine im Staukasten verbaute Klimaanlage, eine Markise sowie ein 24-Zoll-Fernseher zur Ausstattung. Airstream verzichtete bewusst auf eine Dachklimaanlage und weitere Dachaufbauten. Dadurch bleibt die charakteristische, windschnittige Silhouette erhalten, was die Aerodynamik verbessert und den Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbrauch des Zugfahrzeugs reduziert.Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist die robuste Nasszelle mit Spültoilette und integrierter Dusche. Der wasserfeste Innenraum ist für den regelmäßigen Gebrauch ausgelegt und bietet auch dann hohen Komfort, wenn unterwegs keine geeigneten Sanitäranlagen zur Verfügung stehen.Wie der World Traveler 22 verfügt auch der World Traveler 17 serienmäßig über Frischwasser-, Grau- und Schwarzwassertanks und eignet sich damit hervorragend für längere Reisen und autarkes Campen. Für die Stromversorgung sind optional eine LiFePO₄-Batterie sowie flexible Solarmodule erhältlich.Die Europapremiere des neuen Airstream World Traveler wird voraussichtlich auf dem Caravan Salon 2026 in Düsseldorf stattfinden. Wer es nicht nach Düsseldorf schafft, hat anschließend die Gelegenheit, den World Traveler ab dem 8. September während der regulären Öffnungszeiten oder beim Open Weekend von Airstream Germany am 19. und 20. September 2026 im Airstream Germany Showroom in Merenberg live zu besichtigen.Der Basispreis des Airstream World Traveler 17 beträgtinklusive Transport aus den USA, Zoll, TÜV-Abnahme und 19 % Mehrwertsteuer. Markise, Klimaanlage und 24-Zoll-Fernseher gehören bereits zur serienmäßigen Ausstattung.Weitere Informationen unter:Airstream auf dem Caravan Salon, Düsseldorf, 26. August bis 6. September 2026: Halle 16 / Stand A42.