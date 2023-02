Röben stellt neuen 10er Hohlfalzziegel VERONA vor

Röben Tonbaustoffe GmbH

Die Röben-Gruppe ist in sechster Generation der größte private Hersteller von Ziegelprodukten in Deutschland. In 13 hochmodernen Werken - sechs in Deutschland, drei in Polen und vier in den USA (ein weiteres ist dort in Bau) – produzieren insgesamt rund 1300 Mitarbeiter/innen Klinker, Klinkerriemchen, Dachziegel und Feinsteinzeug sowie Ziegelfertigteile für Planende und Bauherren weltweit.

