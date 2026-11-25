Präzise geschnitten, kompakt verstaut: ritter markant 7 erhält „SEHR GUT“
Gröbenzell, November 2026 – HAUS & GARTEN TEST bewertet den klappbaren Allesschneider in Ausgabe 6/2026 mit der Gesamtnote 1,2.
Im Praxistest punktet markant 7 mit feinen, gleichmäßigen Scheiben und sauberen Schnittkanten. Selbst hauchdünner Käse gelingt ohne Risse oder ausgefranste Ränder. Über die gut sichtbare Skala lässt sich die gewünschte Schnittstärke gezielt einstellen – von dünnem Aufschnitt bis zu kräftigeren Scheiben.
Auch im täglichen Gebrauch überzeugt das durchdachte Konzept: Der Allesschneider ist mit wenigen Handgriffen aufgeklappt und einsatzbereit. Die Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für einen festen Stand auf der Arbeitsfläche. Nach dem Einsatz erleichtert die unkomplizierte Reinigung die Handhabung. Zusammengeklappt benötigt das Gerät nur wenig Stauraum.
„Die Auszeichnung mit ‚SEHR GUT‘ freut uns sehr und bestätigt uns in der Entscheidung, mit markant 7 unser Angebot um einen unkomplizierten, platzsparenden Allesschneider zu erweitern. Wir wollten ein Gerät auf den Markt bringen, das präzise Schnittergebnisse und einfache Handhabung zu einem attraktiven Preis bietet. Dass der markant 7 im Praxistest genau mit diesen Stärken überzeugt, zeigt uns, dass wir mit diesem Produkt den richtigen Weg eingeschlagen haben“, erklärt die Geschäftsführung von ritterwerk.
Das Ergebnis unterstreicht den Anspruch von ritterwerk, funktionale Haushaltsgeräte zu entwickeln, die den Küchenalltag erleichtern. Gerade in kleineren Küchen bietet der markant 7 eine praktische Möglichkeit, Lebensmittel frisch und nach den eigenen Vorlieben zu schneiden.
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