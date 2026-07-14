IFA 2026: BEEZER® wächst weiter – ritterwerk präsentiert neue Allesschneider

den BEEZER® Flaschenkühler,

Flaschenkühler, den neuen BEEZER® IceBall für perfekt geformte Eiskugeln sowie

für perfekt geformte Eiskugeln sowie den BEEZER® IceCube mini für kompakte, schnelle Eiswürfel.

Mit BEEZER® hat ritterwerk eine völlig neue Produktkategorie geschaffen. Was mit dem wahrscheinlich schnellsten Flaschenkühler der Welt begann, entwickelt sich nun zu einer eigenständigen Produktfamilie für perfekt gekühlte Getränke und kreative Genussmomente:of cooling.Auf der IFA präsentiert ritterwerk erstmals gemeinsam:Damit bietet BEEZER® für nahezu jede Getränkesituation die passende Lösung – vom schnellen Herunterkühlen von Wein, Bier oder Softdrinks bis hin zu stilvollen Cocktail- und Longdrink-Kreationen.Wie schnell und unkompliziert sich Getränke auf die perfekte Serviertemperatur bringen lassen, kann direkt am Stand an der Aperol Spritz Bar erlebt werden. Dort kommen die BEEZER® Geräte live zum Einsatz und laden dazu ein, die Technologie und das Ergebnis selbst zu erleben und zu genießen.„Mit BEEZER® entwickeln wir unsere Idee konsequent weiter. Aus einem innovativen Einzelprodukt entsteht eine komplette Familie für moderne Getränkezubereitung und echten Genuss. Der Fachhandel erhält damit zusätzliche Verkaufsargumente und neue Impulse für Beratung und Inszenierung“, erklärt die Geschäftsführung von ritterwerk.Neben den BEEZER® Neuheiten präsentiert ritterwerk auch zwei neue Allesschneider. Dieverbindet schlankes Design mit sicherer Bedienung – ein intelligentes, klappbares Einstiegsmodell. Dieüberzeugt durch ihre platzsparende Bauweise, modernes Design und die gewohnte ritter Qualität – ideal für moderne Küchen mit begrenztem Platzangebot.Beide Geräte stehen exemplarisch für die Unternehmensphilosophie von ritterwerk: langlebige Produkte, qualitativ hochwertige Materialien und präzise Schneidtechnik.Als Partner des EK Retail-Konzepts unterstreicht ritterwerk einmal mehr seine enge Verbundenheit mit dem beratungsorientierten Fachhandel. Die Kombination aus innovativen Produkten, hoher Qualität und persönlichem Austausch macht die IFA zum idealen Treffpunkt für bestehende und zukünftige Handelspartner.Wir freuen uns darauf, unsere Handelspartner sowie alle interessierten Besucherinnen und Besucher auf derwillkommen zu heißen.