Generationswechsel bei ritterwerk: Michael Schüller übergibt Geschäftsführung an seine Söhne

wird zukünftig die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten. Moritz Schüller übernimmt die Geschäftsbereiche Finanzen, Entwicklung und Produktion.

Der Schritt markiert ein neues Kapitel in der über 120-jährigen Geschichte von ritterwerk, das seit seiner Gründung im Jahr 1905 konsequent auf Qualität, Innovation und deutsche Ingenieurskunst setzt. Als mittelständisches Familienunternehmen in Gröbenzell bei München steht ritterwerk für hochwertige Küchen- und Einbaugeräte., der seit 2005 die Geschicke des Unternehmens lenkt, prägte in seiner Amtszeit maßgeblich die strategische Neuausrichtung und Innovationskraft von ritterwerk. Unter seiner Führung gelang es, das Produktsortiment auszubauen, neue Märkte zu erschließen und ritterwerk als Spezialisten für Allesschneider und Einbaukleingeräte weltweit zu positionieren.Mit dem geplanten Übergang anbleibt das Unternehmen in Familienhand.„Ich freue mich sehr, dass meine Söhne das Unternehmen mit derselben Leidenschaft und Überzeugung weiterführen werden, mit der wir seit Generationen arbeiten. Der Generationswechsel ist nicht nur ein logischer, sondern auch ein sehr emotionaler Schritt“, so Michael Schüller.Mit dem Wechsel setzt ritterwerk ein starkes Zeichen für Kontinuität, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Familienführung. Die Unternehmensphilosophie, kompromisslose Qualität und zeitloses Design mit dem Anspruch deutscher Präzision zu verbinden, wird auch in Zukunft das Fundament des Erfolgs bleiben.