Rindchens VINOREll 2022 – Norddeutschlands schönste Weinmesse kommt zurück

Es ist endlich soweit. Nach drei Jahren Zwangspause öffnet Rindchens VINORELL am Wochenende vom 29. und 30. Oktober wieder ihre Tore. Vor der imposanten Kulisse der Hamburger Handelskammer schenken über 120 Winzerinnen und Winzer aus aller Welt rund 500 Weine, Sekte und Spirituosen an das genussfreudige Publikum aus. Wie immer bei dieser kulinarischen Hamburger Institution ist jede und jeder herzlich willkommen, nach Herzenslust durch die Weinwelt zu flanieren. Eine Genussmeile mit vielen kulinarischen Leckereien lädt zum Atemholen mit Wine-Food-Pairing ein. Der Messerabatt von 10% und viele besondere Angebote mit bis zu 50% Rabatt sind ein zusätzlicher Anreiz, das Probieren in den eigenen vier Wänden fortzusetzen.„Wir sind heiß. Und die Winzerinnen und Winzer sind es auch“, sagt Rindchen Geschäftsführer Andy Schmelzer. „Die VINORELL ist ein großes Fest für den Wein und eine einzigartige Möglichkeit, Genuss zu leben. Die Atmosphäre ist so einzigartig, dass Weingüter aus Neuseeland, Australien, Südafrika oder Lateinamerika immer wieder angefragt haben, wann sie denn wieder anreisen dürfen.“Flankiert wird der Großevent durch viele weitere Veranstaltungen. Am Donnerstag 27.10 findet im Restaurant Yu Garden das Auftaktmenü mit einem Winzer-Battle zwischen Lukas Kesselring und Georg Fogt statt. Am Freitag, den 28.10 gibt es zur Einstimmung eine große Kick-off Party am Millerntor Stadion in der 1910 Weinbar mit acht internationalen Spitzenwinzer:innen. Und: Alle Kundinnen und Kunden kommen ab dem Mittwoch vor der Messe in allen Rindchen’s Weinkontoren in den Genuss der Messepreise und weiterer kleiner Überraschungen. Alle Informationen finden Sie unter rindchen.de/vinorell.Rindchen’s VINORELL29. Oktober 11-19 Uhr30. Oktober 11-18 UhrHandelskammer HamburgEintritt 21 €, VVK 18,50 € - inklusive 10 € Gutschein auf MessebestellungAlle Informationen unter rindchen.de/vinorell Journalist:innen Akkreditieren Sie sich bitte für die Messe unter: E-mail: j.hermeking@rindchen.de