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Sabbatjahr mit Sinn: Warum Berufstätige ihre Auszeit zunehmend mit Freiwilligenarbeit verbinden

(lifePR) (München, )
Für viele Berufstätige ist ein Sabbatjahr längst mehr als eine längere Reise oder eine Pause vom Arbeitsalltag. Zunehmend gefragt sind Auszeiten, die Erholung mit persönlicher Neuorientierung und gesellschaftlichem Engagement verbinden. Rainbow Garden Village (RGV) beobachtet diesen Trend besonders bei Menschen ab 30, die ihre berufliche Erfahrung in soziale oder ökologische Projekte im Ausland einbringen möchten.

Auszeit, Engagement und Perspektivwechsel

RGV vermittelt Programme, in denen Teilnehmende sich während einem Sabbatjahr im Ausland in unterschiedlichen Bereichen engagieren können – etwa im Umwelt- und Naturschutz, in sozialen Einrichtungen oder in community-basierten Projekten. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Auszeit, interkulturellem Lernen und praktischem Engagement.

RGV verzeichnet ein wachsendes Interesse insbesondere bei älteren Zielgruppen, darunter Berufstätige in Neuorientierungsphasen, Mitarbeitende mit Sabbatjahr-Modellen sowie Menschen im Übergang in den Ruhestand. Für sie könne ein strukturierter Freiwilligeneinsatz eine Möglichkeit sein, eine Auszeit bewusst zu gestalten und neue Perspektiven zu gewinnen.

Wie ein solcher Aufenthalt aussehen kann, zeigt das Beispiel von Manuela, die während ihres Sabbatjahres an einem Hebammen-Projekt auf Sansibar teilnahm. Über ihre Erfahrung sagt sie: „Ich habe mein Herz im Freiwilligenprojekt für alles geöffnet und sehe unsere gute medizinische Versorgung in Deutschland mit großer Dankbarkeit.“

Die Programme werden laut RGV gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen umgesetzt. Je nach Einsatzbereich gelten unterschiedliche Anforderungen an Vorerfahrung, Qualifikation und Aufenthaltsdauer.

Weitere Informationen zu den Programmen von Rainbow Garden Village finden Sie unter: www.rainbowgardenvillage.com

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Rainbow Garden Village gGmbH

Rainbow Garden Village (RGV), gegründet 1999 in Ghana, organisiert und veranstaltet weltweite Freiwilligenarbeit und Praktika. Ziel ist es, engagierten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für eine Entwicklung im Ausland einzusetzen. RGV fördert über 250 Freiwilligenprojekte u.a. im sozialen, medizinischen, kreativen, ökologischen sowie Wildlife-Bereich und bietet Teilnehmenden ein breites Spektrum an sinnvollen Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Organisation steht für verantwortungsvollen Tourismus, kulturellen Austausch und echtes Engagement.

Weitere Informationen: www.rainbowgardenvillage.com
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (E-Mail): redaktion@rainbowgardenvillage.com

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