Vorverkauf für den Jugendreise Kongress 2026 gestartet – 10 Prozent Frühbucherrabatt bis Ende Juni
Neue Struktur bringt frischen Schwung in den Jugendreise Kongress 2026
Der Jugendreise Kongress findet am 17. und 18. November 2026 in Berlin statt und wurde in diesem Jahr konzeptionell neu ausgerichtet. Ziel der Neustrukturierung ist es, die verbandliche Arbeit, den fachlichen Austausch und die Beschlussfassung enger miteinander in Einklang zu bringen.
Am ersten Veranstaltungstag, dem 17. November, stehen die Sitzung des Qualitätsausschusses, das Einführungsformat „Reisenetz for Beginners“ sowie der Auftakt der Mitgliederversammlung im Mittelpunkt. Am 18. November folgen die Fortsetzung der Mitgliederversammlung, das Fachprogramm des Kongresses sowie der gemeinsame Kongressabend.
„Mit der neuen Struktur schaffen wir mehr Raum für Austausch und stärken die inhaltliche Verbindung zwischen Mitgliederversammlung und dem Kongressprogramm“, so Anne Riediger, Geschäftsführerin des Reisenetz.
Parallel wurde auch das Ticketangebot weiterentwickelt. Neben den klassischen Mitgliedertickets gibt es erstmals ein Tagesticket für Nichtmitglieder. Ergänzt wird das Angebot durch ein Förderticket für Mitglieder mit begrenztem Budget, ein vergünstigtes Young-Professionals-Ticket sowie einen Newbie-Rabatt für Erstteilnehmende.
Anmeldung hier: Jugendreise Kongress - Tickets - Jugendreise Kongress
Reisenetz WM-Tippspiel 2026: Mitmachen, mitfiebern und Kongressticket gewinnen
Passend zur Fußball-WM 2026 lädt das Reisenetz die Community zum gemeinsamen Tippspiel ein. Wer ein gutes Gespür für Ergebnisse hat – oder einfach Lust auf ein bisschen Wettbewerb – kann kostenlos mitmachen und gegen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche antreten.
Die Teilnahme erfolgt über Kicktipp. Die Tipps für das Eröffnungsspiel können bis Donnerstag, 11. Juni 2026, 20:59 Uhr abgegeben werden.
Als Hauptpreis winkt ein Tagesticket für den Jugendreise Kongress 2026 in Berlin – inklusive Teilnahme am 18. November von 11:00 bis 23:00 Uhr und Zugang zum Kongressabend. Falls ein anderes Ticket besser passt, wird der Gewinn einfach entsprechend angerechnet.
Teilnahme: https://www.kicktipp.de/reisenetz-wm-tippspiel-2026/
Spielregeln: Reisenetz - WM-Tippspiel 2026 - Spielregeln | kicktipp