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Reisenetz - Fachverband für Kinder - und Jugendreisen e.V. Richard-Sorge-Str. 17 10249 Berlin, Deutschland https://reisenetz.org/
Ansprechpartner:in Herr Peter Schuto
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Reisenetz und UBSKM tauschen sich über Schutzkonzepte im Kinder- und Jugendreisen aus

Gemeinsam für verlässliche Schutzkonzepte und klare Qualitätsstandards

(lifePR) (Berlin, )
Der Reisenetz-Vorsitzende Peter Schuto und die Geschäftsführerin Anne Riediger haben sich in Berlin mit der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, zu einem Austausch getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der Ausbau von Schutzkonzepten im Kinder- und Jugendreisen, die Verfestigung branchenweiter Qualitätsstandards und mögliche Formen einer intensiveren Zusammenarbeit.

Das Gespräch markiert einen wichtigen Auftakt, um den Kinderschutz im Kinder- und Jugendreisen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Kinderschutz als zentrales Thema

Im Austausch wurde deutlich, welche Bedeutung verlässliche Schutzkonzepte und klare Qualitätsstandards für die Praxis haben. Für das Reisenetz ist Kinderschutz ein zentrales Thema in der verbandsinternen Qualitätsarbeit; gleichzeitig braucht es übergeordnete Orientierung für Anbieter, Kommunen und Eltern.

Auch die Frage, wie Informationen und vorhandene Ressourcen besser gebündelt werden können, war Teil des Gesprächs. Dabei wurde unter anderem über Möglichkeiten gesprochen, bestehende Ansätze gemeinsam sichtbarer zu machen und die Kommunikation zu Schutzthemen zu stärken.

Zusammenarbeit weiterentwickeln

Das Gespräch schließt an frühere Abstimmungen zwischen Reisenetz und UBSKM an und soll nun weiter vertieft werden. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit konkreten Schritten zu füllen und die Entwicklung verlässlicher Standards gemeinsam voranzubringen.

Das Reisenetz wird den Austausch fortsetzen und weitere Gespräche im Sinne eines starken, sicheren und qualitativ hochwertigen Kinder- und Jugendreisens begleiten.

Hintergrund

Das Reisenetz setzt sich als Fachverband für sichere, pädagogisch verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Angebote im Kinder- und Jugendreisen ein. Der Verband versteht Qualitätsentwicklung und Kinderschutz als zentrale Grundlagen für verantwortungsvolle Reisen von Kindern und Jugendlichen und zertifiziert seine Mitglieder mit dem Qualitätssiegel „Geprüfte Reisenetz Qualität“.

Reisenetz - Fachverband für Kinder - und Jugendreisen e.V.

Über das Reisenetz

Seit 1988 ist das Reisenetz das größte Netzwerk und der führende Fachverband für Kinder- und Jugendreisen in Deutschland. Über 100 gemeinnützige und gewerbliche Mitglieder – darunter Anbieter von Klassenfahrten, Jugendgruppenreisen, Unterkünften, Programmanbietern und Beförderungsunternehmen – engagieren sich im Verband für Qualität, Sicherheit und Teilhabe im Kinder- und Jugendreisen. Das Reisenetz setzt sich für die Professionalisierung der Branche ein und zertifiziert seit 2007 Anbieter, die sichere und pädagogisch wertvolle Reiseerlebnisse für junge Menschen ermöglichen.

Pressekontakt
Reisenetz – Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e. V.
Richard-Sorge-Str. 17
10249 Berlin
Peter Schuto
schuto@reisenetz.org

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