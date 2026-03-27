Reisenetz stellt Trendradar für Kinder- und Jugendreisen vor

Das Reisenetz – Fachverband für Kinder- und Jugendreisen e. V. – hat bei der Jubiläumsveranstaltung „3 Jahre Mittelstand-Digital Zentrum Tourismus“ seinen Trendradar zur digitalen Entwicklung der Kinder- und Jugendreisebranche vorgestellt. Geschäftsführerin Anne Riediger diskutierte dabei mit weiteren Branchenvertreter:innen über Chancen und Herausforderungen digitaler Technologien.



Insbesondere zwei Themen bestimmen die nächsten Jahre für Anbieter von Kinder- und Jugendreisen: Datensicherheit und Influencer Marketing.



Der Schutz personenbezogener Daten von Kindern und Jugendlichen wird für Reiseanbieter immer wichtiger. Mit mehr digitalen Systemen steigt auch das Risiko von Cyberangriffen. Moderne Sicherheitskonzepte wie verschlüsselte Systeme oder „Zero Trust“-Ansätze sind deshalb entscheidend, um Vertrauen bei Eltern und Schulen zu schaffen.



Jugendliche lassen sich stark von Influencer:innen inspirieren – besonders von authentischen Mikro-Influencer:innen. Gleichzeitig fordert das Reisenetz klare Regeln und transparente Kommunikation, um Risiken wie Greenwashing zu vermeiden.



Andere digitale Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz oder intelligente Ressourcenplanung werden ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Viele Betriebe benötigen jedoch noch Zeit und Weiterbildung, um diese Technologien sinnvoll einzusetzen. Besonders gefragt sind KI-Lösungen für Marketing, Kundenbindung und Serviceprozesse wie Chatbots. Hier wird das kostenfreie Fortbildungsangebot des Mittelstand-Digital Zentrums Tourismus von den Mitgliedern des Reisenetz daher als große Unterstützung wahrgenommen.



Bei allen digitalen Entwicklungen betont das Reisenetz, dass der Schutz junger Reisender – einschließlich Inklusion und Prävention sexualisierter Gewalt –immer höchste Priorität hat.



Auch beim kommenden Jugendreise Kongress am 18. November 2026 in Berlin wird das Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen. Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.

(lifePR) (