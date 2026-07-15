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Mitgliederaufschwung zur Jahresmitte: Fünf Zugänge stärken das Netzwerk



Starker Zuwachs im Reisenetz



Das Reisenetz setzt seine positive Entwicklung fort und kann bis Juli dieses Jahres bereits fünf neue Unternehmen in das Netzwerk aufnehmen. Mit Schloss Leizen GmbH, IrishSummer e.K., InBerlinReisen e.K., Sportscampus UG und Everest Travel GmbH wächst das Netzwerk weiter, stärkt seine Vielfalt und die Qualität der Kinder- und Jugendreisebranche nach außen.



Die neuen Mitglieder bringen unterschiedliche Schwerpunkte und Tätigkeitsfelder in das Netzwerk ein – von internationalen Sprach- und Bildungsreisen über sportorientierte Angebote bis hin zu kulturellen und regionalen Reiseformaten. Damit stehen sie nicht nur für das vielfältige Angebot des Kinder- und Jugendreisens, sondern bereichern auch den fachlichen Austausch innerhalb des Verbands.



Vielfalt und Qualität im Netzwerk stärken



Die Aufnahme neuer Mitglieder ist ein wichtiges Signal für die hohe Attraktivität und Relevanz des Reisenetz als führende Branchenplattform. Gleichzeitig unterstreicht jeder Zuwachs den hohen Stellenwert gemeinsamer Qualitätsstandards und die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung in einem etablierten und renommierten Netzwerk.



„Dass wir bereits zur Jahresmitte fünf neue Mitglieder begrüßen dürfen, zeigt deutlich, wie groß der Bedarf an Vernetzung, Qualitätssicherung und gemeinsamer Interessenvertretung in unserer Branche ist“, erklärt Peter Schuto, Vorsitzender des Vorstands des Reisenetz.



„Die unterschiedlichen Ausrichtungen der neuen Mitglieder ergänzen unser Netzwerk optimal und sind damit ein wichtiger Bestandteil unserer gemeinsamen Arbeit im Namen qualitativ hochwertiger Kinder- und Jugendreisen.“



Alle ordentlichen Mitglieder durchlaufen die Zertifizierung zum Erhalt des Qualitätssiegels „Geprüfte Reisenetz Qualität“ und verpflichten sich damit zur Einhaltung der Qualitätskriterien des Verbands. Damit leisten sie einen überaus wichtigen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung von Verlässlichkeit im gesamten Kinder- und Jugendreisen.



Gemeinsam weiterwachsen



Jedes Mitgliederwachstum zeigt: Der Bedarf an Austausch, Vernetzung und gemeinsamer Interessenvertretung ist heute wichtiger denn je. Das Reisenetz versteht sich dabei als die starke Plattform für Zusammenarbeit, Interessenvertretung und Qualitätssicherung.



Damit bildet der Verband weiterhin das Fundament für eine lebendige, vielfältige und zukunftsorientierte Branche.

(lifePR) (