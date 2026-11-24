Jugendreisen als Ort für Demokratie, Teilhabe und Schutz
Das war der Jugendreise Kongress 2026
Mit der Keynote „Engagement von Unternehmen für die Demokratie: besorgt, willens, gefordert“ eröffnete Prof. Dr. Knut Bergmann, Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), den Kongress. Er zeigte auf, welche Bedeutung demokratischem Engagement von Unternehmen in einer Zeit zunehmender politischer Polarisierung zukommt. Für das Kinder- und Jugendreisen bedeutet dies: Jugendreisen schaffen Begegnungen, fördern Auseinandersetzung, Rücksichtnahme und Konfliktfähigkeit – und damit demokratische Kompetenzen im Alltag.
Demokratie im Kleinen üben
Auf Jugendreisen treffen junge Menschen mit unterschiedlichen Lebenswelten, Erfahrungen und politischen Überzeugungen aufeinander. Sie lernen, Konflikte auszuhalten, Kompromisse zu finden, Rücksicht zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen. Genau hier beginnt Demokratie im Kleinen – nicht als abstrakter Unterricht, sondern als gelebte Praxis.
Das Reisenetz versteht Kinder- und Jugendreisen deshalb als wichtigen Ort für demokratische Bildung, kulturelle Vielfalt und Teilhabe. Zugleich macht der Kongress deutlich: Demokratische Kompetenzen entstehen nicht automatisch. Sie brauchen geschulte Betreuende, klare Haltungen, sichere Räume und Programme, die Begegnung ermöglichen.
Kinderschutz als gemeinsame Aufgabe
Einen Schwerpunkt bildete die Vorstellung des Gutachtens „Kinderschutz im kommerziellen Raum“ durch Dr. Tanja Rusack und Prof. Dr. Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich: Kinderschutz braucht verbindliche Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und eine rechtliche Verankerung, die Anbieter verlässlich unterstützt.
Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch, Kerstin Claus, begrüßte die Anforderungen an die Kinder- und Jugendreisebranche zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Gemeinsam mit Wissenschaft und Praxis diskutierte sie, wie Prävention, Schulungen, Beschwerdewege und Qualitätsstandards wirksam ausgestaltet werden können. Das Reisenetz betont: Kinderschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung, sondern eine grundlegende Voraussetzung für sicheres und verantwortungsvolles Reisen.
Im Plenum wurde der Wunsch nach einem ständig erreichbaren Hilfetelefon laut. Solche Unterstützungsangebote können dazu beitragen, dass Betroffene, Betreuende und Verantwortliche im Ernstfall nicht allein bleiben.
Digitale Chancen verantwortlich nutzen
Mit Blick auf die EU-Nachhaltigkeitsstrategie stellte das Projekt DIANA-T die Bedeutung eines Datenraums für das Kinder- und Jugendreisen vor. DIANA-T steht für „Digitale Leistungen, Datenintegration und Datenautonomie für eine nachhaltigere Tourismusbranche“. Das Projekt entwickelt eine unabhängige, dezentrale Datenplattform, auf der insbesondere kleine und mittlere Unternehmen innovative Geschäftsmodelle aufbauen können. Grundlage ist unter anderem der Open Data Knowledge Graph der Deutschen Zentrale für Tourismus.
Die „Escape Challenge Tourismus“ des Mittelstand-Digital Zentrums Tourismus machte digitale Anwendungsfelder erlebbar: von Künstlicher Intelligenz und Echtzeitübersetzung über Augmented Reality und 3D-Druck bis hin zu Cybersicherheit. Damit zeigte der Kongress, dass Digitalisierung nicht nur Effizienz bedeutet, sondern auch neue Formate für Bildung, Begegnung und barriereärmere Teilhabe eröffnen kann.
Mentale Gesundheit stärken
In den Workshops zur mentalen Gesundheit ging es um konkrete Handlungsmöglichkeiten für Betreuende. Unter dem Titel „Wenn plötzlich nichts mehr geht – Umgang mit mentalen Herausforderungen auf Jugendreisen“ wurden Warnsignale, Gesprächshaltung, Handlungsschritte und weiterführende Hilfesysteme thematisiert. Ziel war eine „Mentale Erste Hilfe“: wahrnehmen, ernst nehmen und angemessen reagieren.
Ein weiterer Impuls ging an das neu gestartete Projekt „stayKIND – Prävention und Hilfe zu Mobbing bei Kinder- und Jugendreisen“. Es wird vom a&o educare e. V. gemeinsam mit der „Nummer gegen Kummer“ und dem Anna Segers Institute London umgesetzt und richtet sich auf Prävention, Sensibilisierung und Hilfe bei Mobbing auf Reisen.
Qualität sichtbar machen
Den Abschluss bildete die Abendveranstaltung mit der Verleihung des Gütesiegels „Geprüfte Reisenetz Qualität“ an erfolgreich geprüfte Mitglieder. Das Siegel steht für geprüfte Qualitätsstandards im Kinder- und Jugendreisen und macht verlässliche Angebote für Eltern, Schulen, Träger und junge Menschen sichtbar.
Der Kongress wurde von martas Gästehäusern, Bookacamp und der Union Reiseversicherung unterstützt. Die Berliner Stadtmission ermöglichte Führungen über das Gelände am Hauptbahnhof, einschließlich der Besichtigung von Notunterkünften.
Über den Jugendreise Kongress: Der Jugendreise Kongress (www.jugendreise-kongress.de) ist die Fachveranstaltung des Reisenetz für Anbieter, Programmpartner, Unterkünfte, Transportdienstleister und weitere Akteur:innen des Kinder- und Jugendreisens. Er verbindet Fachimpulse, Praxisaustausch und Netzwerken.