Erfolgreiche Zertifizierungen des Reisenetz e.V. im Rahmen von „Netzwerken in Magdeburg“
Qualitätsausschuss bestätigt hohe Standards – Urkunden an Mitglieder überreicht
Qualitätsausschuss tagt und führt Prüfungen durch.
Im Rahmen der Veranstaltung tagt der Qualitätsausschuss, um die eingereichten Unterlagen und Nachweise von Mitgliedern zu prüfen. Die Qualifizierungen von BLSV Sportcamp Regen, BLSV Sportcamp Nordbayern sowie Klasse on Tour GmbH und Wildfang e.V. konnten erfolgreich abgeschlossen und überreicht werden. Im Vorfeld der Sitzung wurde bereits das Mitglied deSta - Dekoloniale Stadtführungen geprüft und ebenfalls mit dem Siegel "Reisenetz geprüfte Qualität." versehen. Das Siegel ist drei Jahre lang gültig. Dann erfolgt eine erneute Überprüfung zur Rezertifizierung.
Der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards kommt dabei eine tragende Rolle zu.
Die Sitzung des Ausschusses unterstreicht die hohe Bedeutung eines transparenten und verlässlichen Prüfverfahrens innerhalb des Netzwerks. Bei der Erweiterung von Prüfkriterien und Kategorien - auch im Hinblick auf Entwicklung hin zu digitalen Angeboten - wird sichergestellt, dass auch zukünftige Mitglieder die festgelegten Qualitätsstandards nachhaltig erfüllen können.
Übergabe der Urkunden an anwesende Mitglieder
Mit der Auszeichnung "Reisenetz geprüfte Qualität" und der Übergabe der Urkunden wird das besondere Engagement der Einrichtungen sowie die kontinuierliche Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Qualitätsstandards gewürdigt.
Qualität als gemeinsamer Erfolg
Die Zertifizierung bestätigt, dass die ausgezeichneten Mitglieder die Anforderungen der Qualitätsprüfung erfolgreich erfüllt haben und damit ein starkes Zeichen für Professionalität, Verlässlichkeit und nachhaltige Qualität setzen.
Gerade im Rahmen der Netzwerkveranstaltung wird deutlich, wie wichtig der Austausch unter den Mitgliedern ist. Erfolgreiche Qualitätsarbeit lebt vom gemeinsamen Lernen, von gegenseitiger Unterstützung und von starken Partnerschaften innerhalb des Netzwerks.
Starkes Signal für das Netzwerk
Die Veranstaltung „Netzwerken in Magdeburg“ unterstreicht den hohen Stellenwert von Qualität, Vernetzung und gemeinsamer Entwicklung innerhalb der Mitgliedschaft und somit auch lanfristig in der Außewirkung.