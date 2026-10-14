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Welt-Schlaganfalltag: Aktionstag am 29.10.2026 im Passauer Wolf Bad Griesbach

(lifePR) (Bad Griesbach, )
Anlässlich des Welt-Schlaganfalltags lädt der Passauer Wolf Bad Griesbach am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, von 9:30 bis 15:30 Uhr zu einem Aktionstag rund um das Thema Schlaganfall ein. Unter dem Motto »Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein« richtet sich die Veranstaltung an Patienten, Angehörige und externe Interessierte. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen zu aktuellen Behandlungsmöglichkeiten, Wissenswertem rund um Vorsorge und Vollmacht sowie Einblicken in moderne therapeutische Ansätze. Darüber hinaus bietet der Aktionstag Gelegenheit, mit Experten und anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und sich über Unterstützungsangebote zu informieren.

Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein
Mehr als 250.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einen Schlaganfall. Die Folgen tragen nicht nur die Betroffenen selbst. Auch Angehörige stehen plötzlich vor neuen Herausforderungen und Fragen. »Sie müssen in kurzer Zeit zahlreiche medizinische und sozialrechtliche Angelegenheiten klären. Dabei ist oft Beratung und Unterstützung für eine erleichternde Perspektive notwendig. Mit dem Aktionstag wollen wir informieren, Orientierung geben und Möglichkeiten zum persönlichen Austausch schaffen«, sagt Dr. med. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie im Passauer Wolf Bad Griesbach sowie Regionalbeauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Ein Tag voller Wissen, Austausch und praktischer Einblicke
Nach einem Get together und der Begrüßung durch Stephan Merz, Geschäftsführer des Passauer Wolf Bad Griesbach, wird Dr. med. Oliver Meier die Veranstaltung eröffnen. Anschließend stellt er gemeinsam mit PD Dr. med. Wiebke Kurre vom Klinikum Passau Patientenfälle vor, die eine cerebrale Interventionsbehandlung erhalten haben. »Frau PD Dr. Kurre, als Expertin mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz, wird die Akutbehandlung und die Methodik der Intervention präsentieren, während ich über die anschließende Rehabilitation und das Outcome sprechen werde«, erklärt Dr. med. Oliver Meier. So bekommen die Besucher einen guten Eindruck von Behandlungsmöglichkeiten und -pfaden. Unter anderem die Ursachen und das Erkennen eines Schlaganfalls, greift der Ärztliche Direktor danach in seinem Vortrag »The time is now or never« auf. Doch ein Schlaganfall wirft nicht nur medizinische Fragen auf. Für Betroffene und ihre Familien können plötzlich auch ganz praktische und rechtliche Themen wichtig werden. Jens Manig, Leiter der Sozialberatung im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach, vermittelt deshalb Wissenswertes zum Thema Vollmacht und gibt Orientierung für Situationen, auf die viele Familien zunächst nicht vorbereitet sind. Zum Abschluss wird Rehabilitation ganz praktisch erlebbar: Bei der Präsentation von Daniel Winklhofer, Leitung Therapie Phase B-Team im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach über den modernen Gangtrainer »LiteGait« erhalten die Besucher Einblicke in therapeutische Möglichkeiten, die Menschen nach einem Schlaganfall auf ihrem Weg zu mehr Mobilität und Selbstständigkeit unterstützen können. Zwischen den Programmpunkten bleibt bewusst Zeit für Pausen, persönliche Gespräche und den Austausch mit Fachleuten, Betroffenen, Angehörigen und der eingeladenen Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Bad Griesbach. Damit steht nicht nur die Wissensvermittlung im Mittelpunkt, sondern auch das, was das Motto des Tages zum Ausdruck bringt: Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein.

Das Programm auf einen Blick
• 09:30 Uhr: Gettogether
• 09:45 Uhr: Begrüßung – Stephan Merz, Geschäftsführer Passauer Wolf Bad Griesbach
• 10:00 Uhr: Eröffnung des Aktionstags – Dr. med. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie sowie Regionalbeauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
• 10:15 Uhr: Vortrag »Interventionsbehandlung des akuten Schlaganfalls« – PD Dr. med. Wiebke Kurre, Klinikum Passau
• 11:00 Uhr: Pause
• 11:30 Uhr: Vortrag »The time is now or never« – Dr. med. Oliver Meier
• 12:30 Uhr: Mittagspause
• 13:30 Uhr: Vortrag »Wissenswertes zum Thema Vollmacht« – Jens Manig, Leiter Sozialberatung im Passauer Wolf Bad Griesbach
• 14:15 Uhr: Pause
• 14:30 Uhr: Präsentation des modernen Gangtrainings mit »LiteGait« – Dennis Winklhofer, Leitung Therapie Phase B-Team Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach

Anmeldung, Veranstaltungsort und Parkmöglichkeiten
Der Veranstaltungsort ist das Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach, Ver-anstaltungssaal, Bürgermeister-Hartl-Platz 1, 94086 Bad Griesbach-Therme.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist für Be-sucher bis zum 26. Oktober unter Tel. +49 8532 27-4511 oder per Mail an chefarztsekretariat-bad-griesbach@passauerwolf.de möglich. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten stehen auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Einfahrt nach Bad Griesbach-Therme zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Schlaganfallbehandlung im Passauer Wolf
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Angehörigengeschichte: Halt geben, Hoffnung bewahren

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Passauer Wolf - Medizin fürs Leben

Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 in der Region verwurzelt und zählt zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versor-gung in Bayern. Zu den Fachbereichen gehören die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiolo-gie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Das Angebot »AktivConnect« by Passauer Wolf bietet digi-tale Gesundheitslösungen. Die Passauer Wolf Lodge Bad Griesbach ergänzt mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« das Spektrum.

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