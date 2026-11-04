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Vorhofflimmern erkennen und handeln: Herztag im Passauer Wolf Bad Griesbach

(lifePR) (Bad Griesbach, )
Anlässlich der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung, die vom 1. bis 30. November 2026 unter dem Motto »Vorhofflimmern – erkennen und handeln« stattfinden, hat der Passauer Wolf Bad Griesbach am 4. November 2026 einen Aktionstag rund um die Herzgesundheit veranstaltet. Im Rahmen des Aktionstages informierte Dr. med. univ. Christian Zwicker, Leitender Oberarzt der Inneren Medizin/Kardiologie im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach, in zwei Vorträgen unter anderem über häufige Erkrankungen des Herzens sowie Risiken für die Entstehung und mögliche Therapien.

Wissen rund um die Herzgesundheit

Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung und betrifft allein in Deutschland mehrere Millionen Menschen. Das Vorkommen von Vorhofflimmern ist altersabhängig. In der Gesamtbevölkerung beträgt es etwa 1%, in der älteren Bevölkerung bis zu 20%. Dabei bleibt die Erkrankung häufig lange unbemerkt, da sie nicht immer mit spürbaren Beschwerden einhergeht. Unbehandelt erhöht Vorhofflimmern jedoch das Risiko für u.a. einen Schlaganfall, Herzschwäche und weitere schwerwiegende Folgeerkrankungen deutlich. Umso wichtiger sind eine frühzeitige Erkennung und gezielte Behandlung. »Vorhofflimmern wird häufig unterschätzt. Die Herzwochen bieten daher eine wichtige Gelegenheit, über mögliche Warnzeichen und Risikofaktoren aufzuklären und das Bewusstsein dafür zu stärken, wie entscheidend eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind«, erklärt Dr. med. univ. Christian Zwicker. Im Mittelpunkt des Aktionstags standen zwei Vorträge des Mediziners, in denen sich Patienten, Begleitpersonen und Angehörige umfassend über die Herzgesundheit informieren konnten. Neben einem Einblick in die Anatomie des Herzens erläuterte der Kardiologe häufige Herzerkrankungen und deren Risikofaktoren, darunter Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Diabetes mellitus. Darüber hinaus ging er auf diagnostische Möglichkeiten, den plötzlichen Herztod sowie die Behandlung von Risikofaktoren und Herzschwäche ein. Ergänzend hatten die Teilnehmer am Morgen die Möglichkeit, im Foyer des Reha-Zentrums ihren Blutdruck und Blutzucker messen zu lassen. »Wir freuen uns sehr über das Interesse an unserem Herztag und den gelungenen Austausch mit den Teilnehmern. Die positive Resonanz zeigt, wie wichtig solche Informationsangebote sind. Wenn wir Menschen dazu bewegen können, sich bewusster mit ihrer Herzgesundheit auseinanderzusetzen und mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen, haben wir bereits viel erreicht«, resümiert Dr. Christian Zwicker.

Kardiologische Rehabilitation im Passauer Wolf Bad Griesbach

Im Passauer Wolf Bad Griesbach werden Patienten nach Herzklappen- oder Bypass-Operationen, nach einem Herzinfarkt sowie bei weiteren kardiologischen Erkrankungen auf ihrem Genesungsweg umfassend begleitet. Individuell abgestimmte Therapiepläne mit Kraft- und Ausdauertraining, Physiotherapie und weiteren therapeutischen Maßnahmen unterstützen die Patienten dabei, ihre körperliche Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen. Neben der Rehabilitation spielt auch die Prävention eine wichtige Rolle. Mit Angeboten wie RV Fit der Deutschen Rentenversicherung und weiteren gesundheitsfördernden Maßnahmen unterstützt der Passauer Wolf dabei, die eigene Gesundheit langfristig zu stärken.

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Passauer Wolf - Medizin fürs Leben

Der Passauer Wolf Bad Griesbach ist seit 1979 in der Region verwurzelt und zählt zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern. Zu den Fachbereichen gehören die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie, sowie Nachsorgeprogramme. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten im Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia gerecht. Das Angebot »AktivConnect« by Passauer Wolf bietet digitale Gesundheitslösungen. Die Passauer Wolf Lodge Bad Griesbach ergänzt mit dem Präventionsangebot der DRV »RV Fit« das Spektrum.

Weitere Informationen
Über den Passauer Wolf Bad Griesbach
Innere Medizin/Kardiologie im Passauer Wolf Bad Griesbach
Präventionsprogramm RV Fit der Deutschen Rentenversicherung

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