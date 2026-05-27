Schwimmkurs im Passauer Wolf Bad Gögging stärkt Gesundheit, Integration und Teamgeist

»Die Idee für den Schwimmkurs hat sich beim persönlichen Austausch während des innerbetrieblichen Deutschunterrichts ergeben. Als es um die Themen Hobby und Freizeit ging, hat sich herauskristallisiert, dass einige Teilnehmer nicht schwimmen können, dies aber gerne lernen würden. Diesen Wunsch haben wir aufgenommen und an das BGM-Team weitergeleitet«, erzählt Sprachdozentin Daniela Salzberg, deren Aufgabe es ist, die sprachliche Entwicklung von Passauer Wolf Mitarbeitern zu begleiten. Das BGM-Team reagierte umgehend und organisierte Schwimmkurse in Bad Griesbach und nun auch in Bad Gögging. »Die Stimmung während der ersten Kurseinheiten war von Offenheit, gegenseitiger Unterstützung und viel Freude geprägt – auch wenn einigen Teilnehmern die Anspannung zunächst deutlich anzumerken war«, erzählt BGM-Beauftragte Elke Scholz, die von Sporttherapeut Niklas Heinze Unterstützung als Übungsleiter erhielt. Fragen wie »Wie tief ist das Wasser?«, »Kann ich dort stehen?« oder Unsicherheiten darüber, gemeinsam mit anderen ins Wasser zu gehen, verloren schnell an Bedeutung. Derzeit nehmen insgesamt sieben Mitarbeiter aktiv am Kurs teil. Die Teilnehmer stammen aus unterschiedlichen Berufsgruppen und sind sowohl neu im Unternehmen als auch bereits langjährige Mitarbeiter. »Auch die Voraussetzungen sind unterschiedlich: Während manche bislang gar nicht schwimmen konnten, verfügen andere bereits über erste Erfahrungen oder möchten ihre Technik verbessern«, schildert Elke Scholz. Im Mittelpunkt der ersten Einheiten standen deshalb Wassergewöhnung, der Abbau von Ängsten, sichere Bewegungen im Wasser sowie erste Schwebeerfahrungen mit Hilfsmitteln. »Dabei kommt natürlich der Spaß und das gemeinsame Lachen sowie das Gefühl, gemeinsam Fortschritte zu machen, nicht zu kurz«, so die BGM-Beauftragte. Und die ersten Rückmeldungen der Teilnehmer sprechen für sich: »Endlich traue ich mich ins Wasser.« »Ich möchte endlich mit Freunden gemeinsam baden gehen, ohne immer am Rand zu bleiben.« »Es war so ein tolles Gefühl zu schweben!« »Ich bin geschwommen!« Besonders positiv wurde auch die gute Atmosphäre im Kurs wahrgenommen: »Der Schwimmkurs mit Elke ist nicht nur für Anfängerinnen und Anfänger ideal, die sich im Wasser sicherer fühlen möchten, sondern auch für alle, die schon schwimmen können, aber es gerne schöner und effizienter machen möchten«, erzählt Esra Badak aus der Psychologie und ergänzt: »Ich selbst habe den Kurs genutzt, um meine Schwimmtechnik weiter zu optimieren und besonders das Unterwasser-Brustschwimmen zu üben. Elke hat alles sehr verständlich, geduldig und mit Humor angeleitet, so dass sich alle wohlgefühlt haben.«Der Schwimmkurs steht beispielhaft für gelebte Integration, Gesundheitsförderung und ein wertschätzendes Miteinander im Unternehmen. Er zeigt, wie durch Engagement und Zusammenarbeit neue Lebenskompetenzen vermittelt und gleichzeitig Teamgeist sowie Selbstvertrauen gestärkt werden können. Der Passauer Wolf Bad Gögging setzt mit diesem Projekt ein starkes Zeichen: für Gesundheit, Chancengleichheit und eine Unternehmenskultur, die Menschen stärkt und verbindet. Neben einem Schwimmkurs zeigt sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Passauer Wolf in vielfältigen Facetten des Alltags. Mit gesunden Impulsen werden Mitarbeiter regelmäßig an einen gesundheitsförderlichen Lebensstil erinnert, der das persönliche Wohlbefinden stärkt. Dazu gehören unter anderem gesunde Pausensnacks, die frische Energie liefern, sowie Wissensimpulse, die dabei unterstützen, gesundheitsbewusste Entscheidungen zu treffen. Ergänzend ermutigen die sogenannten »Mach-Mal-Impulse« dazu, kleine Pausen und Übungen in den Arbeitsalltag zu integrieren und damit Körper und Geist zu stärken. Auch Team-Events und der Magic-Outdoor-Tag bieten Gelegenheit für gemeinschaftliche Erlebnisse.Der Passauer Wolf Bad Gögging ist seit 1988 in der Region verwurzelt. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie, Geriatrie und die Orthopädie. Gehobenen Ansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Komfort-Angeboten gerecht. Insgesamt verfügen die Häuser über 500 Betten. Bad Gögging ist einer von vier Passauer Wolf-Standorten, an dem Gäste auf ihrem Weg zu neuer Lebenskraft unterstützt werden. Das mittelständische und von Inhaber-Familien getragene Unternehmen blickt zurück auf über 45 Jahre Erfahrung. Zur Kernkompetenz gehören die stationäre und ambulante Rehabilitation sowie die neurologische Akutbehandlung und Nachsorgeprogramme zur Festigung des Behandlungserfolgs. Insgesamt werden im Passauer Wolf jedes Jahr über 20.000 Gäste empfangen und behandelt. Für 1.700 Mitarbeiter ist das Unternehmen Karrierebegleiter. Die Häuser zählen zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern.